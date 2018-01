La UE retiró a Panamá y a otros siete países de la lista negra de paraísos fiscales

La Unión Europea aprobó hoy retirar a ocho países, entre ellos Panamá , de la lista negra de paraísos fiscales, al comprometerse a cooperar con el bloque que busca frenar la evasión fiscal.



Ocho países “han sido eliminados de la lista de jurisdicciones no cooperativas de la UE a efectos fiscales, tras los compromisos contraídos a alto nivel político”, indicó el Consejo de la UE en un comunicado.



Además de Panamá, Corea del Sur, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Mongolia, Macao, Granada y Barbados también abandonaron esta lista negra tras el visto bueno de los ministros de Finanzas del bloque, reunidos este martes en Bruselas.



La semana pasada, Panamá expresó su confianza en su retirada, ya que “es un país absolutamente comprometido con los índices de transparencia y los más altos estándares en materia fiscal”, en palabras de la canciller panameña, Isabel de Saint Malo.



Los responsables de Finanzas de los 28 países del bloque incluyeron por unanimidad a principios de diciembre a 17 países en su primera lista negra de paraísos fiscales que, en caso de no cooperar con los europeos, podían ser blanco de sanciones.



Los ocho países continuarán, no obstante, bajo un “estrecho monitoreo” en la conocida como lista gris. “Nuestro proceso de listado ya está demostrando su valor”, celebró el ministro de Finanzas de Bulgaria, Vladislav Goranov, cuyo país ejerce la presidencia pro témpore del bloque.

Los caribeños Santa Lucía, Trinidad y Tobago, así como Baréin, Guam, Islas Marshall, Palau, Samoa, Samoa Americana y Namibia, permanecen en la lista negra, una herramienta de los europeos para evitar que países terceros favorezcan la evasión fiscal.



Bruselas inició en 2016 un examen para determinar estas listas, en base a una serie de criterios: falta de transparencia, existencia de regímenes fiscales preferenciales y respeto de los criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contra la optimización fiscal.



De las 92 jurisdicciones estudiadas por la UE en total, 47 se incluyeron en diciembre en la lista gris por comprometerse a cooperar en algunos de los problemas señalados por la UE, como Uruguay o Perú, y cuyos compromisos los europeos examinarán de cerca.



La adopción de la lista se enmarca dentro de las respuestas a los escándalos aparecidos en los últimos años como los ‘Papeles de Panamá‘, una filtración de documentos que reveló cómo la firma de abogados Mossack Fonseca creó sociedades opacas para supuestamente evadir impuestos a escala mundial.