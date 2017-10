La Academia del Cine de Hollywood expulsó a Harvey Weinstein

El productor Harvey Weinstein fue expulsado este sábado de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood por el escándalo desatado a partir de numerosas denuncias de acoso y abuso sexual que lo tienen como protagonista.

Los 54 miembros que integran la junta de la organización realizaron una reunión de urgencia en su sede en la que se tomó la decisión "por mucho más de los dos tercios necesarios", según informaron.

"Hacemos esto no sólo para separarnos de alguien que no merece el respeto de sus compañeros, sino también para enviar el mensaje de que la era de la ignorancia deliberada y la complicidad vergonzosa en los comportamientos sexuales de depredadores en nuestra industria ha acabado", señalaron en el comunicado difundido tras el encuentro.

La Academia de Hollywood es la institución encargada de los Óscar y de ella forman parte importantes iconos del cine, como Tom Hanks, Whoopi Goldberg y Steven Spielberg.

Según consta en la comunicación, los miembros de la Academia hicieron una votación y, con una mayoría que superaba los dos tercios necesarios, decidieron expulsar a Harvey Weinstein de manera inmediata.

La Academia de Hollywood es la institución encargada de los Óscar y de ella forman parte importantes iconos del cine, como Tom Hanks, Whoopi Goldberg y Steven Spielberg.

La expulsión de productor supone un importante cambio de rumbo en la Academia, que durante años separó los logros profesionales de los escándalos y no quiso, por ejemplo, expulsar al cómico Bill Cosby, acusado de abusos sexuales por hasta 60 mujeres, o al director franco-polaco Roman Polanski, acusado de abusar de menores.

El escándalo sobre Weinstein estalló a principios de octubre, cuando el diario The New York Times y la revista The New Yorker destaparon el historial de acosos sexuales supuestamente perpetrados durante décadas por uno de los productores más conocidos y poderosos de Hollywood.

La lista de actrices y modelos que sufrieron los abusos de Weinstein, entre las que se cuentan actrices como Ashley Judd, Rose McGowan o Angelina Jolie, no ha dejado de crecer en los últimos días y llega ya a 40.