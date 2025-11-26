Una catástrofe: Mhoni Vidente anticipó el fallecimiento de un símbolo del cine que conmovió generaciones.

Recientemente, la profeta Mhoni Vidente realizó una lectura de cartas que le reveló una inquietante visión, la cual entristecería al mundo del cine. “Una tragedia..”, fue su pronóstico.

La astróloga, conocida como Mhoni Vidente, cuyo nombre real es Mhoni Seeram, ha alcanzado notoriedad en América Latina gracias a sus profecías sobre acontecimientos globales, desastres naturales, celebridades y política.

En esta ocasión, la vidente anticipó la muerte de una figura prominente del cine, un evento que impactaría profundamente a numerosos seguidores y entusiastas. ¿Cuál es la predicción?

Mhoni Vidente y su asombrosa predicción sobre el cine

Mhoni Vidente arrojó las cartas y tuvo una visión sombría que impactará al mundo del espectáculo. Aunque no reveló nombres, la astróloga aseguró que “morirá un ícono del cine de oro mexicano”.

“Se avecina una tragedia de gran magnitud a nivel artístico, se trata de una mujer que generará una profunda conmoción en esta parte del mundo", predijo.

Posteriormente, ofreció más detalles sobre la celebridad: “Es una persona de más de 70 años, que se ha convertido en un símbolo de la época dorada de las telenovelas y las producciones. Su partida será lamentada por muchos”.

Finalmente, Mhoni Vidente expresó que “todos estaremos consternados por esta tragedia, pero recordemos que Dios es sabio y la Virgen María también. Debemos enfocarnos en el ámbito espiritual para encontrar la paz”.

Las predicciones de Mhoni Vidente generan mucho revuelo en redes sociales. Fuente: narrativas-spin-co

Mhoni Vidente conversó con Dios: ¿qué reveló?

Mhoni Vidente declaró haber establecido una comunicación directa con Dios, cuyo nombre “permanece desconocido para la humanidad y, por lo tanto, no puede ser controlado”, agregó.

Posteriormente, compartió el mensaje que recibió de Dios: “He experimentado una revelación divina, en la que se me indicó que toda la humanidad, incluyéndome, está destinada a ser feliz”. Finalmente, Mhoni Vidente sugirió que “aceptemos esta condena y busquemos la felicidad”.