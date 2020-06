Coronavirus en Brasil: detectan fraude millonario en ayudas de emergencia

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil detectó un fraude millonario en el primer pago de la ayuda de emergencia aprobada por el gobierno para las personas y hogares más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus

El informe preliminar del TCU sobre el primer pago de abril revela que se entregaron 35.800 millones de reales (u$s 6600 millones) a más de 50 millones de personas, entre ellas 620.000 que en realidad no cumplían los criterios para ello, indicó Europapress.

Entre los receptores de esta ayuda federal hubo 17.084 fallecidos y 15.850 personas con rentas superiores al umbral máximo fijado para recibir este subsidio, incluidos millonarios, así como familiares de políticos y hasta prófugos de la justicia, según el portal de noticias G1.

En Estados Unidos, también

El jueves pasado, también en Estados Unidos se difundía que el gobierno de Donald Trump por error había transferido u$s 1400 millones de las ayudas de emergencia por la pandemia, a personas fallecidas.

En Brasil, la procuradura Zelia Luiza Pierdona explicó que en estas "irregularidades" identificaron a personas que recibieron el pago sin haberlo solicitado, lo cual se resolverá mediante una devolución, pero también "fraudes".

Unas 47.700 personas que no cumplían los criterios establecidos ya han devuelto el dinero, con lo que las arcas públicas recuperaron u$s 7,4 millones. Pero si las "irregularidades" continúan, el TCU advierte que el perjuicio económico podría llegar a más de u$s 185 millones.

El ministro de Economía, Paulo GUedes

La ayuda de emergencia, que consiste en un ingreso mensual de 600 reales (u$s 110) fue instaurado por el gobierno de Jair Bolsonaro en marzo para mitigar el impacto económico de la pandemia de Covid-19 que deja ya 1,3 millones de casos y cerca de 60.000 muertos en el país, el segundo más afectado a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos.