Efecto coronavirus: en Brasil la crisis económica ya afecta a más de la mitad de las familias

Según una encuesta realizada por la Fundación Getulio Vargas (FGV/IBRE) la crisis económica derivada del coronavirus ya afecta a 53,5% de las familias brasileñas.

La mayoría de las compañías –FGV/IBRE encuestó a 2528 empresas en la primera quincena de mayo– tuvo que adoptar alguna medida para sobrevivir a la coyuntura económica. Entre ellas, el sector de servicios fue uno de los más afectados y lidera en despidos (el 45,8% de las empresas admitió haber echado trabajadores), pero también en reducción de sueldos o jornada laboral (46,4%) y suspensión temporal de empleos (42,3%).

En marzo, el sector –que representa más de 60% del PBI brasileño– experimentó una caída récord del 6,9% y se espera que los números de abril sean aún peores.

La construcción también aparece como una de las categorías que más empleos recortó (44,4%) mientras que la industria –que también cayó un 9,1% en marzo– se volcó especialmente a la reducción de horas o salarios (40,5%) y la suspensión de los contratos (27,9%).

Del otro lado, el 43,9% de las personas encuestadas por FVG/IBRE (1300) reportó que se había visto impedido de trabajar por las medidas de distanciamiento social. El 12,7% dijo que al menos un miembro de su familia se había quedado sin trabajo durante la crisis –en el caso de los sectores de bajos ingresos (hasta 2100 reales o u$s 369) ese número asciende a 20,6%– y el 24,9% había sufrido una reducción de sus sueldos o de horario laboral.

Entre las medidas anunciadas por el gobierno brasileño para contener las secuelas económicas de la pandemia, se destaca el Beneficio de Preservación de Empleo e Ingreso de Emergencia (Bem, por sus siglas en portugués) que contempla –previo acuerdo entre empresas y trabajadores– una reducción del 25%, 50% o 70% ya sea de la jornada laboral o los sueldos por un máximo de 90 días; o una suspensión temporal del contrato de trabajo por hasta 60 días, financiado a través de un proporcional del seguro de desempleo. Si bien el programa generó una alta adhesión, con el 40% de las empresas especulando que la 'normalidad' volverá recién a fines de año o principios de 2021, algunas compañías están comenzando a dudar que el plazo de tres meses de las medidas sea suficiente.

Para los trabajadores informales, el paquete de asistencia inicial también preveía destinar unos u$s 18 mil millones para el pago de 600 reales (u$s 105) por tres meses, con el objetivo de ayudar a unos 54 millones de personas. Ayer el ministro de Economía, Paulo Guedes, admitió que está evaluando extender ese beneficio por uno o dos meses más, aunque el monto se reduciría a 200 reales (u$s 35).