Coronavirus: cómo es el plan de dos meses de España para salir de la cuarentena

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció hoy su plan de cuatro fases para levantar el confinamiento obligado por la epidemia de coronavirus –que en España ya contagió a 232.128 personas y mató a otras 23.822–, con el objetivo de volver a cierta normalidad para fines de junio.

El levantamiento de las estrictas medidas comenzará el próximo lunes 4 de mayo y variará de región en región dependiendo de factores como la evolución de la tasa de infección, el número de camas de cuidados intensivos disponibles y el cumplimiento de las normas de distanciamiento en las comunidades autónomas, según Sánchez.

Cada fase del plan durará dos semanas, explicó el presidente del gobierno español tras la reunión del consejo de ministros. "Si tenemos que elegir entre la prudencia y el riesgo elegiremos la prudencia", dijo Sánchez y aclaró que: "No hay un calendario cerrado y uniforme. Avanzaremos tan rápido como lo permita el control de la epidemia". "Es un plan flexible, podemos perder lo que hemos conseguido, el virus sigue al acecho, hasta que haya una vacuna, y falta tiempo. Tenemos que combatir la impaciencia", advirtió.

Sánchez dijo que se recomendará el uso de barbijos en el transporte público, mientras que bares, cafeterías, lugares de ocio e iglesias funcionarán con restricciones.

En la primera fase, los restaurantes y bares ya estarán habilitados para funcionar hasta un 30% de su capacidad. Por otra parte, se instará a que todas las empresas que puedan operar bajo la metodología home office, lo hagan hasta el fin de la última fase en algún momento de junio, cuando también se reabrirán las playas con el apoyo de las autoridades locales.

El Ejecutivo optó por no establecer fechas concretas para la relajación del confinamiento, como ha hecho Italia, para no encontrarse con la frustración social que puede provocar su incumplimiento ante lo cambiante de la situación. No obstante, el país comenzó ya la desescalada este fin de semana, ya que los menores de 14 años pudieron salir a la calle el domingo por primera vez en seis semanas para hacer ejercicio durante una hora bajo la supervisión de un adulto.

Sánchez adelantó que pedirá una nueva prórroga del estado de alarma, que aplicó por primera vez el 14 de marzo cuando impuso uno de los confinamientos más estrictos del mundo: la mayoría de los españoles sólo han podido salir de sus casas para hacer compras básicas o ir al médico. La cuarentena ha paralizado la economía nacional y devastado el mercado laboral español.