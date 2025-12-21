La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 21 de diciembre

El clima en España se caracteriza por una inestabilidad continua en la Península y Baleares, con frentes que se desplazan de noroeste a sureste. Un sistema de bajas presiones traerá consigo una masa de aire polar, lo que resultará en cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, especialmente en litorales de Galicia y el sur de Andalucía, donde se esperan lluvias fuertes.

Las nevadas serán abundantes en las montañas de la mitad norte peninsular y del sureste, con cotas de nieve que oscilarán entre 700 y 1800 metros dependiendo de la región. También se prevén bancos de niebla matinales en áreas montañosas y depresiones del nordeste, afectando la visibilidad en gran parte del territorio.

Las temperaturas mínimas descenderán en la Península, con heladas débiles en las sierras del sureste y en el interior de la mitad norte. El viento soplará del oeste y suroeste, moderado en litorales y fuerte en el sur peninsular, mientras que en Canarias se mantendrán pocos cambios con intervalos nubosos y lluvias ocasionales en el norte.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

El clima en Madrid será nuboso, con lluvias y chubascos en la mañana, temperaturas en descenso de 8 a 0 grados y heladas en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos nubosos con precipitaciones moderadas que se desplazarán de oeste a este y la cota de nieve descenderá a 900-1000 metros. Habrá heladas débiles en las sierras orientales, con temperaturas en descenso, alcanzando un máximo de 17 grados y un mínimo de -1 grado. Los vientos serán flojos a moderados del oeste, con intervalos fuertes en los litorales.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo muy nuboso en el tercio oriental durante la madrugada, que se despejará por la mañana, aunque persistirán nubes bajas y brumas en las depresiones. Se esperan chubascos localmente fuertes al inicio del día, que cesarán para dar paso a precipitaciones débiles o moderadas. La cota de nieve descenderá a 1000-1200 m. Las temperaturas oscilarán entre 3 grados de mínima y 16 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo y viento variable que se intensificará en el tercio sur.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará muy nuboso, con brumas y bancos de niebla en la depresión del Ebro. Se esperan precipitaciones débiles a moderadas, más intensas en el norte. La cota de nieve descenderá a 800-1000 m, con heladas débiles en el Pirineo. Las temperaturas oscilarán entre -3 grados de mínima y 11 grados de máxima, con viento flojo variable.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y algunas aclaraciones en el centro del día. Habrá lluvias y chubascos por la mañana, con nieve en la cordillera a cotas de 500-700 metros, subiendo por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 12 grados, con heladas en la cordillera y vientos moderados en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos, predominando un cielo poco nuboso durante las horas centrales del día. Por la tarde y noche, el cielo se cubrirá. Se esperan lluvias y chubascos, especialmente de madrugada y a partir de la tarde, que podrían ser fuertes y acompañados de tormenta. Las temperaturas oscilarán entre 8 grados de mínima y 17 grados de máxima, con un ligero descenso nocturno. Habrá viento moderado del oeste y suroeste, con intervalos de fuerte por la tarde.

En el norte de las islas de mayor relieve, se esperan cielos nubosos con precipitaciones débiles, más significativas en medianías y a últimas horas. En el resto, intervalos nubosos y posibles precipitaciones ocasionales, especialmente en Lanzarote y la vertiente sur de Tenerife. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 23 grados, con ligeros descensos locales y un viento moderado de componente norte.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo con intervalos nubosos y probabilidad de lluvias débiles en el interior, con temperaturas entre 0 y 18 grados y heladas débiles en la mitad norte.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles o moderadas y durante la tarde se abrirán algunos claros, aunque las lluvias continuarán en zonas de montaña y podrían aparecer chubascos ocasionales en el tercio occidental. La cota de nieve descenderá de 1200-1400 metros a unos 700 metros, con temperaturas en descenso moderado, alcanzando una máxima de 9 grados y una mínima de -5 grados, además de heladas débiles y moderadas en zonas altas y vientos flojos o moderados del suroeste y oeste.

El clima estará nuboso o cubierto, con brumas y nieblas persistentes en zonas altas. Se prevén lluvias y chubascos generalizados, especialmente en zonas de montaña, que remitirán al final del día. La cota de nieve descenderá a 900-1000 metros, con acumulaciones en el Sistema Ibérico y Central. Las temperaturas mínimas descenderán, alcanzando -5 grados, mientras que las máximas serán de 11 grados. Habrá heladas en varias zonas y viento flojo de oeste y suroeste, con rachas fuertes en áreas altas del sureste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos muy nubosos en Madrid, con precipitaciones moderadas y temperaturas entre 11 y 15 grados, remitiendo por la noche y con vientos moderados del oeste. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla, con precipitaciones débiles a moderadas por la tarde y temperaturas entre 11 y 19 grados. Vientos moderados a fuertes del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con lluvias débiles y chubascos moderados, temperaturas en descenso de 14 a 0 grados y heladas débiles en Álava. Por otro lado, cielos nubosos con lluvias moderadas, temperaturas en descenso de 7 a -3 grados y heladas débiles en el Pirineo.

El clima en La Rioja será nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles y temperaturas en descenso, alcanzando una máxima de 9 grados y una mínima de 1 grado.