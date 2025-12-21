La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del sábado 20 de diciembre

Durante el sábado, 20 de diciembre de 2025, los números ganadores son 07, 30, 31, 33, 42, 46; la cifra complementaria es el 6 y el número de reintegro es el 5.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario registró "1" ganador con un galardón de "176657.14" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del sábado, 20 de diciembre de 2025, el Bonoloto recaudó un total de 5.586.532 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.536.296,2 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

Seis aciertos : No hubo ganadores, por lo que el premio fue de 0 euros. Cinco aciertos más el complementario : hubo 1 ganador y el premio fue de 176657.14 euros. Cinco aciertos : 73 ganadores con un premio de 1.209,98 euros. Cuatro aciertos : 4872 ganadores con un premio de 27,19 euros. Tres aciertos : 93421 ganadores con una recompensa de 4 euros. Reintegro : 560994 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los jugadores acertantes de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus galardones al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales.

En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Es fundamental que los jugadores establezcan un presupuesto claro antes de comenzar a apostar, asegurándose de no gastar más de lo que pueden permitirse perder. Además, es recomendable tomar descansos regulares para evitar que la emoción del juego nuble el juicio y mantener siempre el control sobre el tiempo y el dinero invertido.

Si en algún momento sientes que la apuesta se convierte en un problema, no dudes en buscar ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación en el manejo de la situación.