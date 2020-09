Colombia: protestas por un caso de brutalidad policial terminan con 13 muertos y más de 400 heridos

Al menos trece personas murieron y más de 400 fueron heridas, hasta ahora, en el marco de las violentas protestas contra la brutalidad policial que se desataron el miércoles en Bogotá luego de que se viralizara un video en el que policías atacaron con pistolas taser a un hombre, mientras él pedía clemencia. Javier Ordóñez murió tras el hecho.

Los manifestantes destruyeron micros, saquearon comercios y vandalizaron más de 60 comisarías, la mayoría incendiadas. También se registraron enfrentamientos cerca de la frontera con Venezuela, en la región cafetera occidental y la costa caribeña.

El cuerpo de Ordóñez presentaba múltiples lesiones a la altura de la cabeza, hombros y otras partes del cuerpo. Se cree que la combinación de golpes y las repetidas descargas eléctricas de las pistolas taser habrían derivado en la muerte del hombre, que estaba bajo la custodia policial en el Comando de Acción Inmediata (CAI) de Villa Luz (Bogotá).

El ministro de Defensa, Carlos Trujillo, dijo el jueves a la noche que el gobierno desplegará fuerzas de seguridad en los próximos días para frenar los disturbios. Ayer, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, instó a la gente a permanecer en sus hogares luego de las 7 de la tarde aunque no decretó oficialmente un toque de queda.

El caso Ordóñez abrió una grieta entre los gobiernos nacional y local: el presidente Iván Duque le ha pedido repetidamente a los colombianos que no estigmaticen a las fuerzas de seguridad, mientras que López criticó a la Policía por el “uso de la fuerza absolutamente indiscriminado y desproporcionado”.

Tras la segunda jornada de protestas, hoy el director encargado de la Policía, el general Gustavo Moreno, pidió perdón la muerte de Ordóñez “en nombre de los casi 169.000 hombres y mujeres que integran la institución”.

“Yo le pido a los ciudadanos que comprendan que esto es un hecho generado por unas personas que en este momento, y en línea con el debido proceso deberán responder penal y disciplinariamente", instó Moreno. Por el caso, fueron suspendidos siete policías y se investiga si miembros de la línea de mando también están involucrados.

Según el testimonio que dio Juan Camilo Lloreda (uno de los dos policías involucrados en el hecho) ante la inspección policial, los agentes concurrieron al lugar para dispersar una aglomeración, pero cuando la situación comenzaba a calmarse, Ordóñez los desafió a pelear. "Por este motivo yo saco el dispositivo táser, para reducirlo desplegando un cartucho, el cual no le afectó”, consta en el informe al que tuvo acceso El Tiempo.

"El sujeto vestido de negro me propina un puño en el pómulo izquierdo y un puño en la espalda haciendo que mi taser se caiga al piso, entonces yo me agacho a recogerlo y el ciudadano emprende la huida. Reacciono y lo retengo con el taser desplegándole el segundo cartucho, que hace que este sujeto se caiga al piso. Cuando mi compañero pudo apoyarme, procedemos a intentar reducirlo haciendo uso moderado de la fuerza para esposarlo, lo que es difícil ya que este sujeto tiene demasiada fuerza y no logramos esposarlo por lo cual utilizo nuevamente el taser a contacto con el cuerpo para que este sujeto pierda fuerza y se deje esposar”, relató Lloreda que, junto a Damián Rodríguez, fueron apartados ayer de la policía.