Gustavo Petro retoma la propuesta de una constituyente: aclaró los plazos y descartó el uso electoral de la propuesta.

El presidente Gustavo Petro volvió a instalar en el debate público la posibilidad de una constituyente en Colombia, una idea que no es nueva pero que reaparece en un momento político sensible. Sus recientes declaraciones generaron atención tanto por el contenido como por el momento elegido para volver a mencionarla.

Aunque el tema despierta fuertes posiciones a favor y en contra, el mandatario buscó despejar uno de los principales temores que rodean a la iniciativa: su eventual coincidencia con el calendario electoral. En ese marco, Petro insistió en que la constituyente no será usada como herramienta electoral, un punto que intenta marcar distancia frente a críticas previas.

La discusión se reavivó tras un cruce en redes sociales con el exvicepresidente Humberto de la Calle, donde volvió a aparecer la advertencia sobre no mezclar reformas de fondo con elecciones. Sin adelantar todos los detalles, el jefe de Estado dejó entrever que el proceso tendría tiempos y etapas claramente delimitadas.

Petro retomó la propuesta de la Constituyente. (Fuente: archivo)

Gustavo Petro y la constituyente: fechas, Congreso y elecciones

Según explicó el propio Gustavo Petro, la propuesta de constituyente no coincidirá con las elecciones de 2026. El presidente afirmó que actualmente apenas comienza la recolección de firmas ciudadanas, un proceso que se extenderá por tres meses y que recién será presentado después del 20 de julio ante el nuevo Congreso.

El mandatario precisó que ese Congreso será elegido en marzo de 2026 y que, para ese momento, ya se habrá elegido también a la nueva Presidencia de la República. En ese escenario, la iniciativa sería discutida cuando el ciclo electoral haya finalizado, evitando que la constituyente, su eventual aprobación o la elección de delegados se superpongan con los comicios.

Qué incluye la propuesta de constituyente que impulsa Gustavo Petro

Petro sostuvo que los contenidos de la constituyente ya están esbozados en un proyecto de ley y que las firmas ciudadanas respaldarían reformas que, según el Gobierno, no han sido aprobadas por el Congreso en más de tres décadas. Entre ellas se encuentran varias de las reformas sociales promovidas por el actual Ejecutivo.

El listado incluye la reforma a la salud, la reforma pensional, cambios al código minero, modificaciones a los servicios públicos, una reforma educativa profunda, ajustes en justicia, manteniendo intacta la Corte Constitucional, una reforma política con voto libre y obligatorio, además de temas como reforma agraria, crisis climática, ordenamiento territorial, soberanía digital y el rol de Colombia en el escenario internacional.