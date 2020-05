Alemania: por el coronavirus, sube la imagen de Merkel y se especula con un quinto mandato

El ministro del Interior de Alemania, Horst Seehofer, reconoció hoy que han habido conversaciones informales y privadas sobre la posibilidad de un quinto mandato de la canciller Angela Merkel, luego que la popularidad de la dirigente creciera con la gestión de la pandemia, que hasta ahora infectó a 165.565 personas y mató a otras 6848.

"No puedo negar que últimamente he escuchado este pensamiento con frecuencia", manifestó Seehofer sobre una eventual nueva postulación de Merkel como canciller, una opción por ahora cerrada por la propia líder alemana, quien a fines de 2018 anunció que no se volvería a presentar como candidata.

En una entrevista con Bild am Sonntag, Seehofer dijo que los alemanes pueden "estar contentos de tener una canciller como ella a la cabeza" de Alemania "en esta situación", según reprodujo la agencia de noticias DPA.

Y es que más allá del elevado número de enfermos, el balance de muertes es mucho menor que el otros países europeos como Italia (28.884), España (25.264), Francia (24.895) o el Reino Unido (28.446).

Con el objetivo de reactivar su economía, Alemania comenzó una gradual flexibilización de sus restricciones, con la apertura de pequeños y medianos comercios, aunque las medidas de distanciamiento social se mantendrán hasta fines de mayo.

El próximo miércoles, Merkel volverá a reunirse con los líderes regionales para estudiar una normalización del calendario escolar y la reanudación del parlamento, aunque sería a puertas cerradas, solo con la presencia de los legisladores.