El Euro y dólar cotiza a 1.1765 USD este martes, 16 de diciembre de 2025 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,09% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.2%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 7.11%. Estos movimientos reflejan las fluctuaciones en el mercado de divisas y las condiciones económicas globales.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento consecutivo sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de mayor confianza en la economía local.









La estabilidad en el mercado y la demanda creciente por el dólar han contribuido a esta alza, lo que podría atraer más inversiones en el futuro. Sin embargo, es importante monitorear cómo se desarrollan las condiciones económicas para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 2.02%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1 USD, según los últimos datos registrados.