El futuro ya llegó: una robot humanoide se convierte en CEO de una empresa: qué decisiones toma

La evolución tecnológica está en un constante desarrollo y pisa cada vez más fuerte en el ambiente empresarial. Tal es así que una reconocida compañía de bebidas de Polonia contrató como CEO de la organización a una robot humanoide impulsada por la Inteligencia Artificial, la cual es capaz de no descansar, no pedir aumentos y tomar decisiones ejecutivas.

La explosión del interés por la IA generativa y sus aplicaciones en chatbots como ChatGPT generaron temores respecto al empleo, similares a los que surgieron cuando se introdujo la cadena de montaje móvil a principios del siglo XX y con las computadoras centrales en la década de 1950. Muchos creen que llegaron para ganarle la pulseada a los seres humanos, tendencia que empieza a tomar fuerza con algunos ejemplos puntuales.

Uno de ellos se da en esta agencia polaca, que adquirió a Mika. Así es el nombre de la primera autómata que forma parte de una estructura empresarial y ocupa un rol como miembro del consejo de administración, además de encabezar las comunicaciones de la firma.

La lucidez del robot es tan amplia que razonó hasta el punto de entender ciertas particularidades sobre sí mismo. Esto ocurrió durante una sesión en la que se le hicieron varias preguntas relacionadas a su identidad. " Me convertí en CEO hace aproximadamente un año y he estado aprendiendo y creciendo desde entonces. Ha sido un viaje increíble y estoy emocionada por ver lo que nos depara el futuro ", declaró la máquina.

Entre las tareas de las que se encarga la nueva CEO-robot, se encuentran ayudar a detectar clientes potenciales y seleccionar a los artistas que diseñarán las botellas de la empresa, y otras responsabilidades varias.

A juzgar por las explicaciones brindadas desde Dictador's Arthouse Spirits, en la compañía de bebidas donde trabaja la robot, el proceso de toma de decisiones se basa en un exhaustivo análisis de datos y en la alineación con los objetivos estratégicos de la innovadora empresa.

Las ventajas del robot

Por una cuestión vinculada netamente a la Inteligencia Artificial, este laburo está desprovisto de prejuicios personales, lo que garantiza decisiones imparciales y estratégicas que dan prioridad a los mejores intereses de la organización.

Pero el beneficio no sólo tiene que ver con la imposibilidad de dejarse llevar por las cuestiones sentimentales. Además, Mika dejó en claro que no tiene fines de semana para descansar y que está permanentemente activa, a tal punto que trabaja las 24 horas de los siete días de semana. Para colmo, no solicitará aumentos salariales y tampoco pedirá vacaciones.

¿Cuál es su función específica por el momento? Marek Szoldrowski, el presidente humano de la compañía, aseguró que la robot no tiene la responsabilidad de decidir sobre el desempeño de los empleados y no va a despedir a ninguno de ellos. El ejecutivo aclaró que las decisiones importantes siguen siendo tomadas por directivos humanos.