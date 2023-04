Cómo retener a nuestros profesionales de tecnología informática

Por Ernesto Pico, Gerente de Sistemas y Comunicaciones en Camuzzi

Incluso en esta época de altísima rotación, lo que vivimos los profesionales de tecnología informática no se compara con lo que sucede en otros sectores. Lo vemos en las estadísticas y en el día a día de las empresas: somos profesionales en constante movimiento, siempre buscando, aplicando a nuevos puestos, a la caza de alguna oportunidad que mejore nuestras condiciones laborales. Lo hacemos porque podemos hacerlo, buscamos porque nos están buscando a nosotros. Este proceso, acelerado por la pandemia y el trabajo a distancia, ¿deja a las empresas más opciones que la resignación? ¿Tienen que aceptar que somos un recurso valioso y escaso y, por lo tanto, altamente volátil?

No tienen que hacerlo. Retener a los profesionales de tecnología informática es posible con los estímulos adecuados. Y ¿cómo hacemos en nuestra empresa para no sufrir la rotación habitual de este sector? solo un empleado de sistemas dejó de trabajar en la compañía desde 2020, e incluso hemos sumado nuevos integrantes. No existen fórmulas mágicas, pero sí una dinámica de trabajo que contribuye a la retención. A grandes rasgos, esta dinámica se basa en las siguientes acciones:

Valorar a los profesionales más antiguos. Es un error habitual querer seducir a los nuevos profesionales y olvidarse de quienes tienen más trayectoria en la empresa, dando por sentado su aporte y sin esperar nada nuevo de ellos. Los más antiguos valen lo mismo que los jóvenes ingresantes. Es importante que eso se transmita y que todos sean parte de las innovaciones de la empresa. Aún en tiempos de innovación y nuevas herramientas, "peinar canas"" sigue siendo un valor diferencial.



Mostrar a los jóvenes profesionales la trascendencia de su trabajo. En una época en la que se impone lo salarial como la meta más deseada, es interesante estimular a que los jóvenes descubran la gratificación de brindar un servicio, o un producto que redunde en un beneficio para la comunidad. Si tienen la convicción de que la empresa aporta un valor a la sociedad, y que en parte depende de ellos, trabajarán activamente en pos de un objetivo común, y en donde lo monetario será parte de un conjunto de elementos a valorar, pero no el único.



Fomentar la conciencia de ser parte de un sistema. Cada colaborador es un engranaje, una pequeña parte de algo mayor. Nadie trabaja para su jefe; todos trabajamos para la empresa. Quizás parezca una diferencia sutil, pero es en realidad una manera radicalmente distinta de entender nuestra labor.



Promover la horizontalidad en el trabajo. Cualquiera puede proponer una idea y cualquiera encargarse de seguirla y desarrollarla. Los equipos deben sentir que las propuestas más innovadoras pueden venir de cualquier engranaje, y los lideres deben tener la capacidad de fomentar esos entornos participativos que promuevan más y mejores ideas.



Ofrecer transparencia. Los problemas que no se hablan a tiempo tienden a multiplicarse y no hay medida que ayude a retener a estos profesionales en un mal clima laboral. El feedback permanente y constructivo debe ser parte de la agenda de los lideres de IT.



Dar visibilidad y reconocimientos a los logros individuales. Como todos los engranajes son igual de valiosos, los logros individuales deben ser reconocidos como tales. Es estimulante saber que los esfuerzos propios no pasan desapercibidos.



Generar un buen clima de trabajo. Lo más lindo de trabajar en equipo es trabajar con personas, y para eso hay que generar los espacios necesarios para que aparezcan las personas y no solo sus saberes o capacidades técnicas.



Encontrar el equilibrio entre la vida personal y profesional. Vivimos en una sociedad evolucionada, en donde predomina la revalorización del tiempo personal. Entender y respetar el equilibrio entre ambos mundos - el personal y laboral - es sin duda una de las claves para para que los profesionales se sientan a gusto en su trabajo.

Como dijimos antes, no hay fórmulas mágicas. Quizás todos los puntos mencionados puedan resumirse en una escucha atenta a las necesidades de nuestros técnicos informáticos (como personas y como profesionales) y en la capacidad de ofrecerles todos los beneficios de trabajar en una empresa. Es verdad que la rotación de estos profesionales es la norma, y es lógico que busquen la opción más beneficiosa para ellos. Pero también es verdad que cualquiera se queda cuando encuentra un lugar en el que quiere estar. Y esto cuenta para todos los empleados, de cualquier especialidad y sector: no hay nada más valioso que un buen ambiente laboral y la posibilidad de encontrar sentido a nuestro trabajo.