Una de las mayores plataformas de streaming confirmó un aumento del 40% en todos los planes

Las plataformas de streaming están atravesando una batalla entre sí para ver quién logra captar más suscriptores. Una de sus estrategias es bajar los precios. Netflix, HBO Max, Disney Plus, Amazon Prime Video son los amos absolutos del mercado. Sin embargo, hay cientos de plataformas de pago y gratuitas que ofrecen servicios de música, series, películas y más.

En este contexto, una de las plataformas más famosas confirmó un aumento de precios.

Apple aumentará el precio de sus servicios de streaming a partir del 1° de diciembre en la Argentina. Esto se dará en concordancia con los aumentos de Apple Music, TV+ y One en Estados Unidos y Europa. Se trata del primer aumento que hace la empresa desde 2019, y lo justifica por el "amplio" catálogo que ofrece ahora en su servicio de películas y el mantenimiento de las licencias en el de música .

Cuánto vale ahora cada plan

En EE.UU. Apple TV+ ahora cuesta u$s 6,99 en lugar de los u$s 4,99 lo que representa una suba del 40%. Mientras que en Apple Music aumentó en u$s 1 el costo de su plan individual: u$s $10,99 y en el abono familiar u$s 2 más hasta los u$s 16,99. Apple One, el paquete que une los servicios de música, televisión, videojuegos, noticias, deporte y almacenamiento en la nube, costará: u$s 16,95 .

Específicamente en Argentina, el plan también aumentará un dólar, y pasará de u$s 2,99 a u$s 3,99. Mientras tanto, el precio para el servicio de streaming de películas seguirá en u$s 6,99. Mientras que el plan individual de One regirá a partir de u$s 12.95 y el familiar u$s 16.95.