El precio del dólar oficial retrocede $ 10 este martes 10 de febrero y cotiza a $ 1.430 para la venta y $ 1.380 para la compra en el Banco Nación. En tanto, el dólar blue se mantiene sin cambios y se negocia a $ 1.430 para la venta y $ 1.410 para la compra. Por su parte, las cuevas virtuales y exchanges cripto operan precios que se encuentran por encima de los valores anteriores. En las plataformas digitales en línea se negocia la compraventa de stablecoins, también conocidas como dólar cripto, y que muchos ven como una versión digital del tradicional dólar blue. No obstante, su precio actual suele ubicarse en un intermedio entre el informal, el MEP y el oficial. Las stablecoins que más se utilizan en la Argentina son las que siguen el valor del dólar en una relación 1 a 1, como USDT o DAI. Gracias a esto, representan una opción digital de fácil adopción para dolarizar los ahorros. Son muchos los ahorristas que consideran que las cotizaciones de las stablecoins son un termómetro clave a seguir, dado que anticipa los movimientos futuros del tipo de cambio, sobre todo del dólar blue, en el país. A continuación, los detalles. El dólar cripto USDT cotiza este lunes a $ 1.470 en el popular exchange Binance, alrededor de las 12 hs. De esta manera, el precio del dólar cripto se ubica por encima del dólar oficial ($ 1.430) y del dólar blue ($ 1.430). En tanto, el dólar MEP se opera a $ 1.429 y el CCL a $ 1.470. Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1.470 y los $ 1.510.