El dólar oficial hoy martes 10 de febrero cotiza a $ 1390 para la compra y $ 1440 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa ya perdió $ 25 en lo que va del segundo mes del año y se ubica $ 40 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). Su valor no era tan bajo desde el 19 de noviembre cuando culminó la jornada bancaria a $ 1430. En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1387,20 para la compra y $ 1437,10 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1578,71. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026, las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,8% correspondiente al dato del IPC de diciembre 2025. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1872 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy martes 10 de febrero cotiza a $ 1410 para la compra y $ 1430 para la venta. El paralelo viene en caída libre. Desde que comenzó el mes perdió $ 35 y en lo que va del año cayó $ 100 respecto del valor al que abrió 2026 ($ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-0,69%). Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, este lunes la entidad adquirió u$s 176 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 1650 millones en 25 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 45.323 millones. El dólar oficial hoy martes 10 de febrero opera a $ 1440 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: Esta semana, el Banco Central difundió los resultados de su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de enero de 2026, y las proyecciones cambiarias muestran señales de mayor estabilidad para las próximas semanas. Los 45 especialistas consultados —entre consultoras, centros de investigación y entidades financieras— ajustaron a la baja sus pronósticos para el tipo de cambio. Leé la nota completa en este enlace