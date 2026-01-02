En esta noticia Dólar cripto: cuál el nuevo precio en los exchanges

El precio del dólar oficial sube $ 15 este viernes 2 de enero, con lo que se negocia a $ 1.495 para la venta y $ 1.445 para la compra en el Banco Nación. De esta forma, queda cerca de la barrera psicológica de los $ 1.500 que otras cotizaciones ya superaron. Por caso, el dólar blue se mantiene a $ 1.530 para la venta y $ 1.510 para la compra.

Por su parte, las cuevas virtuales y exchanges cripto operan precios que se encuentran por encima de los valores anteriores.

En las plataformas digitales en línea se negocia la compraventa de stablecoins, también conocidas como dólar cripto, y que muchos ven como una versión digital del tradicional dólar blue. No obstante, su precio actual suele ubicarse en un intermedio entre el informal, el MEP y el oficial.

De hecho, las stablecoins que más se utilizan en la Argentina son las que siguen el valor del dólar en una relación 1 a 1, como USDT o DAI. Gracias a esto, representan una opción digital de fácil adopción para dolarizar los ahorros.

Muchos ahorristas consideran que las cotizaciones de las stablecoins son un termómetro clave a seguir, dado que anticipa los movimientos futuros del tipo de cambio, sobre todo del dólar blue, en el país. A continuación, los detalles.

Los ahorristas siguen con atención la evolución del precio del dólar cripto.

El dólar cripto USDT cotiza este viernes a $ 1.542 en el popular exchange Binance, alrededor de las 15 hs.

De esta manera, el precio del dólar cripto se ubica por encima del dólar oficial ($ 1.495) y del dólar blue ($ 1.530). En tanto, el dólar MEP se opera a $ 1.504 y el CCL a $ 1.541.

Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1.542 y los $ 1.570.