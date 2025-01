WhatsApp: cómo desactivar Meta AI y por qué conviene hacerlo ahora

Desde mediados del año pasado, WhatsApp cuenta con chatbot de inteligencia artificial, mejor conocido como Meta AI. Se trata de un asistente virtual, al que se accede mediante un ícono circular o mediante el buscador del mensajero, al que se le puede hacer preguntas o pedir que realice ciertas tareas.

Meta AI también se puede utilizar en los chats grupales y sus miembros pueden ver los mensajes que envían los usuarios y las respuestas de Meta AI.

"Meta AI solo puede leer y responder las preguntas que mencionen @Meta AI, pero ninguna más. Como siempre, tus mensajes y llamadas personales permanecen cifrados de extremo a extremo, lo que significa que ni siquiera WhatsApp o Meta pueden verlos ni escucharlos", aseguraron desde Meta.

No obstante, diferentes usuarios no quieren tener el chat de inteligencia artificial en sus cuentas de WhatsApp. En este sentido, la aplicación no permite eliminar el chatbot, pero sí desactivarlo momentáneamente para que no resulte una molestia.

WhatsApp sin Meta AI: cómo desactivar el chatbot

Quienes deseen no utilizar ni tener a la vista la novedosa función de WhatsApp, es necesario aclarar que no se puede quitar a Meta AI de la aplicación.

Pero, una vez iniciada la conversación, se puede eliminar el chat de inteligencia artificial. "Tienes la opción de eliminar chats individuales con la IA o solicitar la eliminación de información que hayas compartido previamente con Meta AI", explicaron desde la empresa de Mark Zuckerberg.

El asistente Meta AI se puede identificar fácilmente por su icono de círculo azul.

Por qué puede convenir desactivar Meta AI

Desactivar Meta AI en WhatsApp puede ser conveniente por varias razones. Muchos usuarios sienten desconfianza hacia esta herramienta de inteligencia artificial, preocupados por la posible intrusión en su privacidad y la gestión de sus datos personales. Aunque Meta asegura que no utiliza la información de los usuarios, existe un temor generalizado sobre la precisión de las respuestas que ofrece y su impacto en la interacción social, ya que puede influir en los tipos de contenido que los usuarios ven en la plataforma.

Para otros, la preferencia por una experiencia más simple y directa sin la interferencia de un asistente virtual es un motivo clave para desactivar esta función.

Además, la presencia constante de Meta AI puede resultar molesta o innecesaria para quienes no utilizan sus capacidades. La posibilidad de errores en las respuestas generadas por la IA también contribuye a que muchos opten por eliminarla o minimizar su visibilidad en la aplicación. Aunque no es posible desactivar completamente Meta AI, los usuarios pueden eliminar el chat y silenciar las notificaciones para reducir su impacto en la experiencia general de uso de WhatsApp.

Meta AI se integra como un nuevo contacto en WhatsApp.

Para qué se puede usar Meta AI en WhatsApp

El asistente virtual de Meta es una función que pueden aprovechar los usuarios de la aplicación de mensajería, dado que brinda la posibilidad de obtener información, programar citas y brindar diferentes recomendaciones.

Además, también actúa como soporte al cliente y, para muchos, mejora la experiencia de uso de WhatsApp mediante la sugerencia de ciertas respuestas y/o traducciones de mensajes. También automatiza respuestas, evitando la intervención humana.