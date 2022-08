Trabajo soñado en 2022: el empleo de la generación Z que paga sueldos de hasta u$s 162.000 y que todos quieren tener

En Estados Unidos, los jóvenes aspiran a formar sus propios negocios y generar dinero a partir de los contenidos que suben a las plataformas . Si bien esto parece una idea descabellada, lo cierto es que un estudio realizado por la empresa de software, Adobe Inc., reveló que alrededor del 45% de los jóvenes encuestados desean tener un negocio y trabajar de esa manera.

La encuesta fue realizada en mayo y alcanzó a más de 9000 influencers y creadores en nueve países, desde fotógrafos hasta músicos e inversores de NFTs.

Según Luke Pardue, uno de los economistas de la plataforma de servicios de nómina Gusto que fue consultado, "esta tendencia no parece disminuir" y señaló que se trata de un cambio de dinámica "que es, en parte, generacional".

En esa misma línea agregó: " El empleo de 9 a 5 no permite alcanzar algunos de los hitos que estaban al alcance de las generaciones anteriores ".

El trabajo soñado de la generación Z: cuánto se gana

En paralelo, algunas universidades como la de Virginia o la del Sur de California, respondieron al cambio en la demanda y ofrecieron clases sobre cómo crear empresas de éxito en las redes sociales.

La investigación de Adobe sugiere que los nuevos empleos generan ingresos de unas seis cifras, si se hace a tiempo completo. Así quedó la escala:

Los creadores que monetizan contenidos pueden ganar hasta u$s 61 por hora de media. Si se hace 40 horas a la semana, Adobe informa que se traduce en un ingreso anual de u$s 122.000. Los influencers, en tanto, pueden ganar hasta u$s 81 por hora, lo que supone unos u$s 162.000 si se hace a tiempo completo.

No obstante, la encuesta también reveló que los creadores de contenidos dedican una media de nueve horas a la semana , mientras que los influencers, una media de 15 horas a la semana.

Creación de contenido digital: ¿se puede vivir de esto?

Según la fundadora del American Influencer Council, Quianna Smith Bruneteau, mientras que a algunos creadores alcanzan el éxito más rápido, a otros les puede costar "innumerables horas de trabajo".

Y opinó al respecto: "Producir contenido todos los días, en un entorno en el que prima el video, requiere un trabajo tremendo. Cuando se empieza, no se puede esperar ganar dinero inmediatamente . Como cualquier pequeña empresa, se necesitan unos dos años para alcanzar el punto de equilibrio".

Incluso si se contara con una gran audiencia, la monetización de los contenidos sigue siendo complicada, ya que se necesita establecer asociaciones y presentarse ante las marcas. De acuerdo al estudio, "los creadores de éxito deben trabajar para generar tantas fuentes de ingresos como sea posible a través de las plataformas, desde los ingresos por publicidad hasta los productos".