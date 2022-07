Las 6 enseñanzas que deja el CV de BIll Gates de hace 48 años

Hace unas semanas el fundador de Microsoft, Bill Gates, subió en su cuenta de Linkedin una imagen de su curriculum vitae de 1974. La publicación consiguió más de 200.000 reacciones y miles de personas la compartieron con comentarios propios.



El CV, que tiene 48 años de antigüedad, deja algunas enseñanzas que pueden ser útiles incluso en la actualidad.

El formato no es todo

Es cierto que en 1974 no había muchas opciones para escribir un CV. Pero más allá de la presentación abunda en datos biográficos, da dos direcciones diferentes y pone detalles como peso y altura que no son relevantes. Con esta carta de presentación, casi cualquier selector lo descartaría de inmediato. Sin embargo, la presentación no es todo. Al fin y al cabo el trabajo no será escribir un CV, sino la tarea para la que, efectivamente, se contratará al candidato.

Dice su salario actual

Gates afirma que ganaba u$s 12.000 al año (equivalentes a u$s 72.000 de hoy). En la actualidad, es impensado que un candidato diga a cuánto asciende su salario en el CV. Pero este dato puede ser interesante para quien recibe el documento. Si está interesado en el perfil, podría llegar a aumentar la oferta.

Viola la regla X-Y-Z

La regla x-y-z (incluir los logros de los trabajos anteriores con el formato: "Logró [X] medido por [Y], haciendo [Z]") fue desarrollada por Google a mediados de los años 2000. Evidentemente, Gates no podría haberla usado 30 años antes. A pesar de ello, la información aparece de una manera distinta. Si los solicitantes no lo hacen, tal vez tenga sentido dar un paso más y tratar de sacar lo que podrían estar tratando de decir en sus CV, aunque no lo expliquen tan concisamente.

Una página es suficiente

Ya lo dice el refrán: "Lo bueno, si breve, dos veces bueno". A veces, una sola página basta para incluir la información necesaria para que los selectores puedan darse una idea del perfil del candidato.

mEJOR, TOMARSE EL TIEMPO DE BUSCAR

Gates tiene todos los detalles de algunos de sus puestos, pero requiere algo de paciencia para leerlos tal como están escritos y llegar a las partes buenas: por ejemplo, cómo construyó y vendió un programa de programación escolar en Fortran por u$s 10.000 dólares. Aun así, se se toma el tiempo extra para descifrar lo que dicen los solicitantes, se podría obtener una ventaja sobre los competidores.

Viene de un intermediario

La versión de su currículum que compartió Gates es interesante porque hay una tarjeta de visita abrocahda en la parte superior: Howard Levin y Ralph P. McIntyre de RSVP Services, un intermediario. Ese sirve para recordar que los buenos candidatos pueden venir de muchos lugares inesperados.