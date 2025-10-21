Tener unaconexión Wifi se ha vuelto esencial en la vida cotidiana porque permite acceder de manera rápida y continua a la información, al trabajo, a clases y a los servicios digitales que son fundamentales para cualquier transacción.

En este sentido, una buena conexión permite a los usuarios trabajar de forma remota, estudiar en línea , realizar operaciones bancarias, mantener contacto con familiares en el extranjero o acceder a servicios de salud digital.

Si bien todos los celulares tienen datos móviles, no todos cuentan con buena señal. Sin embargo, todas las redes de wifi suelen ser privadas y cuentan con una contraseña. Por ello, la gran incógnita surge en encontrar la manera de conectarse sin saberla.

Acceder al wifi sin saber la contraseña: ¿cuál el método rápido, seguro y 100% legal?

Muchos módems y routers modernos incluyen un código QR impreso que contiene el SSID (nombre de la red) y la contraseña para conectar dispositivos. Es una forma legal, rápida y segura de permitir que invitados se conecten sin dictar la clave.

El paso a paso para encontrar el QR en el router

Revisa el frente, los laterales o la base del equipo: el QR suele venir junto a la etiqueta que muestra el SSID , la contraseña (PSK) y el número de serie (SN).

En routers de operadores, a veces la etiqueta está bajo el aparato o en la tapa posterior (junto a los puertos Ethernet).

Algunos modelos lo muestran también en la caja o en la guía rápida incluida.

¿Cómo conectarse usando ese QR?

El QR típico codifica la información de red en un formato estándar (SSID + tipo de seguridad + contraseña). Al escanearlo, el dispositivo interpreta esos datos y ofrece conectarse automáticamente a la red configurada en el router. A continuación, cómo conectarse según cada dispositivo electrónico:

iPhone / iPad (iOS)

Abrí la app Cámara. Apuntá al QR como si fueras a sacar una foto. Aparecerá una notificación en pantalla con la red; tocala y elegí Conectar. En algunos iPhones puede pedir confirmación adicional: aceptá para unirte.

Android

En muchos móviles Android la app Cámara reconoce QR directamente; apuntá al código. Si no, abrí Google Lens o cualquier lector de QR confiable. Tras el escaneo, el sistema mostrará la opción para conectarse a la red wifi -aceptá y el móvil se añadirá automáticamente. En algunos modelos Android la conexión agrega la red a los ajustes de wifi sin pedir la contraseña.

