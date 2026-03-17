Estados Unidos ha puesto sobre la mesa un nuevo paradigma de avión de combate: el X‑76, un prototipo desarrollado por DARPA junto a Bell Textron para el Comando de Operaciones Especiales (USSOCOM), que mezcla la verticalidad de un helicóptero con la velocidad de un jet. De esa manera, se asemeja a la legendaria aeronave “lobo del aire” de la serie de ficción de los años 80: ni caza clásico, ni helicóptero tradicional, sino un híbrido capaz de despegar sin pista, volar casi como un avión de combate y redefinir la forma de insertar fuerzas en zonas hostiles. El Bell X-76 nace del programa SPRINT (Speed and Runway INdependent Technologies), que busca romper el viejo dilema militar: o se tiene velocidad (jets) o se tiene operación sin pista (helicópteros). La propuesta es simple de explicar, pero revolucionaria: un avión que despega y aterriza verticalmente, opera desde terrenos sin preparar y luego alcanza velocidades de crucero superiores a los 400 nudos (unos 740 km/h), muy por encima de cualquier helicóptero de combate y por encima incluso del V‑22 Osprey. La clave está en un sistema de rotores en las puntas de ala que actúan como “turborotor” para el despegue vertical. Una vez en vuelo, las palas se detienen y se pliegan; el motor a reacción toma el relevo y el avión pasa a comportarse como un jet ala fija, con resistencia aerodinámica mínima. Así se elimina el gran freno de los helicópteros: la inmensa resistencia de las palas cuando intentan ir rápido, lo que hasta ahora limita su velocidad a algo así como 250–300 km/h. La designación X‑76 es un guiño deliberado al espíritu de 1776, el año de la independencia de Estados Unidos, y a la tradición de los “X‑planes” que rompen techos tecnológicos: Bell Textron es ahora el responsable de llevar al banco de pruebas esta aeronave experimental. Tras superar la Revisión de Diseño Crítico (CDR) en marzo de 2026, el programa avanza hacia la fabricación, integración y ensayos en tierra; la idea es que el demonstrador X‑76 madure tecnologías para una futura familia de aeronaves de combate y transporte. Según el cronograma de DARPA, la fase de pruebas de vuelo está prevista para principios de 2028, una vez cerrado el ciclo de fabricación y verificación en tierra. El objetivo declarado no es solo probar un avión volador, sino validar una arquitectura de operaciones que permita insertar fuerzas especiales, evacuar heridos o reforzar rápidamente posiciones sin depender de aeródromos fijos, vulnerables a ataques. El X‑76, si se consolida, representa un cambio de juego en tres frentes: velocidad, sorpresa y resiliencia de las bases. Hoy, un helicóptero de combate puede llegar sin pista, pero llega despacio; un avión de transporte rápido depende de aeródromos que pueden ser blanco de misiles o drones. El X‑76 intenta unir ambos mundos: llegar a algún punto hostil casi tan rápido como un jet, pero sin necesidad de pista, camuflándose detrás de cerros y llegando a zonas remotas. En la práctica, eso abre escenarios como inserción nocturna de fuerzas especiales a gran profundidad, evacuación aeromédica ultra rápida en zonas sin infraestructura, o refuerzo táctico de unidades avanzadas sorteando los puntos de mayor riesgo en el mapa aéreo. El propio comandante Ian Higgins, gestor del programa SPRINT, lo resume así: “no solo estamos construyendo un X‑plane, estamos construyendo opciones: la opción de la sorpresa, la del refuerzo rápido y la de la velocidad que salva vidas en cualquier punto del globo”. En el imaginario militar, el X‑76 aún no es una máquina de combate operativa, sino la semilla de un nuevo tipo de “lobo del aire”: un avión que flota como helicóptero, corre veloz como un jet y, si todo encaja, podría convertir en obsoleta una parte de la lógica de la movilidad aérea que ha regido desde la Segunda Guerra Mundial.