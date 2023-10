El plazo fijo no va más: esta app paga más del 100% sin bloquear tu plata

Frente a un contexto económico inestable, con fluctuaciones de precios y restricciones cambiarias, los argentinos están en la búsqueda de nuevas opciones de inversión para proteger el bolsillo sin tantas limitaciones.

En este sentido, algunas billeteras digitales ganaron una especial popularidad porque ofrecen un rendimiento anual superior al 100% a partir de una inversión de bajo riesgo en un fondo común de inversión (FCI). Esto sin necesidad de bloquear el dinero, y con la posibilidad de ver las ganancias diariamente.

Tal es el caso de la fintech Prex, que incluso asegura en su página web que los usuarios que apuesten por el FCI que despliega la compañía nunca perderán dinero. A continuación, todos los detalles.

¿Cuál es la billetera virtual que más paga?

Prex cuenta con un servicio de cuenta remunerada que le permite a cualquier usuario generar ingresos pasivos a partir del saldo disponible. Concretamente, los rendimientos se obtienen porque el saldo se invierte en un FCI de Liquidez de Allaria Ledesma Fondos Administrados SGFCI SA, agente autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para la administración de productos de inversión colectiva.

Según la cuenta de educación financiera Trascendo, Prex se posiciona como la billetera digital que más intereses paga, con una TNA estimada del 104,05%.

Si bien la TNA del plazo fijo (118%) resulta más atractiva, vale la pena remarcar que la cuenta remunerada de Prex no requiere de bloquear los fondos por un tiempo determinado. En cambio, el saldo estará siempre disponible para que el usuario lo use cuando quiera. Además, no hace falta contar con una cuenta bancaria para operar ni tampoco hay un tope para generar rendimientos.

En cuanto al proceso para activar la herramienta de inversión, basta con descargarse la app financiera, registrarse y hacer click sobre la opción "Activar rendimiento" en la pantalla de inicio.