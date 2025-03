El ex CEO pionero de la Startup Nation brinda los mejores consejos para apostar por los emprendedores

Gil Shwed es una figura emblemática en la industria tecnológica: fue CEO de Check Point durante más de tres décadas, convirtiéndose en el ejecutivo con mayor permanencia al frente de una empresa cotizada en Nasdaq. Lo más notable es que Check Point nunca ha sido vendida , manteniéndose independiente en un ecosistema donde muchas startups israelíes son adquiridas por gigantes tecnológicos.

Fundada en 1993, Check Point ha sido pionera en consolidar a Israel como la "Startup Nation", demostrando que las empresas locales pueden evolucionar de promesas tecnológicas a líderes globales. Tras más de 30 años como CEO, Shwed asumió el rol de Presidente Ejecutivo en diciembre de 2024, delegando la dirección a Nadav Zafrir.

En el reciente CPX 2025, el evento anual de Check Point celebrado en Las Vegas, Shwed compartió con El Cronista en un diálogo 1 a 1 sus perspectivas sobre su legado , el impacto de la inteligencia artificial en la ciberseguridad y el futuro del ecosistema emprendedor israelí.

Después de más de 30 años como CEO, ¿qué lo motivó a asumir el cargo de Presidente Ejecutivo?

Siempre supe que este momento llegaría. Durante años, me preguntaron cuándo daría el paso, y aunque amo lo que hago, sentí que era el momento adecuado para que Check Point recibiera una energía renovada y una perspectiva fresca.

Ahora, como Presidente Ejecutivo, puedo enfocarme en la estrategia y la innovación tecnológica, áreas que, como CEO, eran difíciles de priorizar debido a las numerosas reuniones diarias.

Usted ostenta el récord como el CEO con más años de servicio en una empresa de Nasdaq. ¿Cómo ha logrado mantener la independencia de Check Point en un mercado donde muchas startups israelíes son adquiridas?

Desde el principio, tuvimos una visión clara: no queríamos vender la compañía. Muchas startups en Israel nacen con la intención de ser adquiridas, pero nosotros aspirábamos a construir una empresa global y sostenible.

Esta independencia nos permitió desarrollar tecnología sin compromisos y sin presiones externas para obtener ganancias a corto plazo. Hoy, más de 40 empresas han sido fundadas por ex empleados de Check Point, lo que demuestra la influencia de nuestra cultura empresarial en una nueva generación de emprendedores israelíes.

Check Point fue pionera en el ecosistema de startups en Israel. ¿Cómo ha evolucionado este panorama en las últimas tres décadas?

Hace 30 años, el ecosistema de startups en Israel era prácticamente inexistente. Había pocas empresas tecnológicas y carecíamos de una infraestructura de apoyo. Hoy, Israel es reconocido como uno de los mejores ecosistemas de startups a nivel mundial, con una sólida red de inversores, aceleradoras y acceso a talento global.

En los años 90, las empresas israelíes que alcanzaban cierto tamaño solían ser adquiridas por compañías extranjeras. Check Point demostró que una empresa israelí podía escalar globalmente sin necesidad de venderse. Cuando fundamos la compañía, no había ninguna empresa israelí que superara los u$s 1000 millones en ingresos; hoy, hay más de una docena.

Desde su perspectiva, ¿qué desafíos enfrentan las startups israelíes en la actualidad?

El principal reto ya no es la falta de inversión o talento, sino la competencia global. Hace dos décadas, el desafío era acceder a mercados internacionales; hoy, las empresas israelíes han aprendido a operar globalmente desde sus inicios, pero enfrentan competidores más fuertes y consolidados.

Las startups deben enfocarse en desarrollar tecnología disruptiva y, al mismo tiempo, construir negocios sostenibles. Muchas compañías aún priorizan la recaudación de fondos sobre la rentabilidad, pero para perdurar, es esencial tener un modelo de negocio sólido y rentable.

En CPX 2025, la inteligencia artificial fue un tema central. ¿Cómo cree que transformará la ciberseguridad?

La inteligencia artificial tiene el potencial de ser tan revolucionaria como lo fue Internet hace 30 años . Puede cambiar todos los aspectos de nuestra vida, pero aún estamos en las primeras etapas de esta transformación. En ciberseguridad, la IA puede automatizar procesos, permitiendo que los sistemas detecten y respondan a ataques en tiempo real sin intervención humana.

Además, es crucial proteger los propios entornos de IA para garantizar que los modelos no sean vulnerables a ataques o filtraciones de datos sensibles. Aunque estamos en una fase inicial, es probable que veamos su impacto total en una o dos décadas.

El informe de Check Point para 2025 indica un aumento del 44% en los ciberataques. ¿Cómo están abordando este desafío?

Nuestros sistemas bloquean ataques diariamente, pero el objetivo no es solo detener más ataques, sino anticiparnos a las amenazas más sofisticadas. El desafío radica en identificar vulnerabilidades antes de que sean explotadas.

Una organización puede enfrentar en promedio 1500 intentos de ataque por semana, y basta con que uno sea exitoso para causar daños significativos. Por ello, invertir en ciberseguridad es una necesidad estratégica ineludible.

Recientemente, Check Point ha adquirido startups israelíes como Perimeter 81 y CyberInt. ¿Qué criterios consideran antes de realizar una adquisición

Buscamos empresas que complementen nuestra plataforma y que sus soluciones sean escalables. No se trata solo de adquirir tecnología innovadora; es esencial que pueda implementarse eficientemente en decenas de miles de clientes.

Por ejemplo, la adquisición de Perimeter 81 fortaleció nuestra oferta en seguridad de red, mientras que CyberInt amplió nuestra presencia en centros de operaciones de seguridad. Estas adquisiciones estratégicas refuerzan nuestro ecosistema y nos permiten ofrecer soluciones más integrales.

Han establecido alianzas con empresas emergentes, como Wiz. ¿Qué importancia tienen estas colaboraciones para Check Point?

Las alianzas son fundamentales para la innovación en ciberseguridad. Wiz ha demostrado un crecimiento impresionante en poco tiempo, y su tecnología en seguridad de la nube complementa nuestra experiencia en seguridad de redes y aplicaciones en la nube.

Al unir fuerzas, podemos ofrecer a las empresas una plataforma de seguridad más robusta y completa , especialmente en un momento donde la seguridad en la nube es crítica para las operaciones empresariales.

Para concluir, ¿qué opinión tiene sobre la Argentina y su ecosistema tecnológico?

Tenemos una oficina en la Argentina y he tenido el placer de trabajar con profesionales muy talentosos de allí. Aunque personalmente no he visitado el país, me han contado que es uno de los lugares más hermosos del mundo.

