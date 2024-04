Educación en la era de ChatGPT y TikTok: por qué expertos afirman que debe ser "contrahegemónica"

El Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina (IUDPT) realizó este jueves 11 de abril la apertura de su Ciclo de Formación Docente en Tecnología e Inteligencia Artificial. Lo hizo con la conferencia "Enseñar y aprender en la cultura digital", que dictó Carina Lion, exdirectora del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires.

La reconocida pedagoga subrayó que "desarrollos tecnológicos como la Inteligencia Artificial generativa no están pensando en qué es mejor para la educación o no". Por lo tanto, aseguró que "no tenemos que correr detrás de ellos, sino adoptarlas en función de qué clase de profesionales y de ciudadanos queremos formar y para qué tipo de país".

La educación, ante el desafío de las tecnologías emergentes

Postuló que hoy la principal función de la educación debe ser la de enseñar a jerarquizar, ya que esa operación "es la única que permite transformar la información en conocimiento" y, además, es la que ofrece a los estudiantes la "autonomía suficiente para formar un pensamiento crítico".

Se trata, precisó, de lo contrario a aquellos programas educativos y clases en las que todo es importante, ya que esos casos no hacen más que reproducir la horizontalidad de Internet, que no jerarquiza la información y, en consecuencia, "no permite pasar de la asociación a la comprensión".

Ante los desafíos que plantean los hábitos de inmediatez de los estudiantes y su falta de tolerancia a la frustración, analizó que "la educación de esta era debería ser contrahegemónica". Lo hizo en el sentido de pensar en estrategias basadas en proponer desafíos no homogéneos, sino a medida de cada estudiante o de grupos de ellos, en función de sus diversidades cognitivas y culturales.

Carina Lion, exdirectora del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la UBA.

Coincidió en que la tecnología, justamente, cambia al proceso cognitivo y que las ideas ahora se forman desde lo sensorial: "Los escenarios tecnológicos tienden a ser inmersivos y el modelo de clase no lo es, cuando no aprovecha los múltiples lenguajes disponibles ni altera la secuencia lineal progresiva del aprendizaje", como lo hacen, por ejemplo, la gamificación y la narrativa transmedia.

Por eso, aclaró que la tecnología "no trae soluciones mágicas a problemas que son didácticos y complejos, como el de los modos emergentes de aprendizaje de los estudiantes". Como síntesis, destacó que es necesario "generar experiencias educativas que valgan la pena y que no estén accesibles en ningún otro lugar, como por ejemplo YouTube".

Formación para integrar tecnología y educación

El Ciclo de Formación Docente en Tecnología e Inteligencia Artificial forma parte de la resolución del Consejo Superior del Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina (IUDPT) para incorporar esta herramienta a su proceso de enseñanza.

De la conferencia participaron Guillermo Gómez Galizia, presidente de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) y de la Fundación DPT; y Mariano Álvarez, rector del IUDPT, y Mariana Gild, secretaria académica del instituto universitario, junto con otras autoridades y docentes universitarios, ya que la capacitación está abierta a toda la comunidad educativa de la Argentina.

Para más informes, el IUDPT puso a disposición su correo informes@iudpt.edu.ar.