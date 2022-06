Diego Taich, experto en ciberseguridad, explicó cómo las empresas pueden proteger sus sistemas

En el marco del evento Energy Summit, organizado por El Cronista, el especialista en ciberseguridad para PwC Argentina, Diego Taich , habló sobre el rol de la ciberseguridad en el ámbito empresarial. Comenzó definiendo a la ciber extorsión como uno de los ataques más comunes. "Escuchamos mucho de ransomware, los ciberdelincuentes entran a las redes y encriptan a todos los datos, repositorios, notebooks, servidores y no dejan accesible la información. Paralizan procesos. Con ese elemento extorsiona y piden una dinero a cambio de una llave de desencriptación", expresó. "A veces hay extorsión doble, no solo piden rescate por los datos, sino que también piden dinero para no difundir esos datos sensibles de la compañía afectada", agregó.

El otro caso que menciona el especialista es el de las ciber estafas, dentro de las compañías. Delincuentes que usan mails falsos para engañar a quienes pagan a proveedores y lograr desviar fondos hacia sus propias carteras. "Por último, el robo de identidad, que es hacerse pasar por un funcionario de la compañía. Puede ser creando perfiles falsos o usurpando los reales", explicó Taich.

Ante estos casos, el especialista recomendó tratar de contener para que no se propague la amenaza. Muchos malware se replican e inutilizan cada vez más sistemas. Luego se comienza un período de recuperación y posterior investigación del ataque. "Se necesita un equipo interno o pedir ayuda externa para todas esas tareas", expresó. Por otro lado, el especialista remarcó que las principales tendencias, según encuestas de PwC, son "manejar mejor la información en temas de seguridad para poder alertar y reaccionar mejor a los ciberataques, considerar el riesgo de ciberdelito dentro de los riegos importantes de una empresa tal como el operativo o financiero y finalmente incrementar la resiliencia de la empresa, tener la posibilidad de sobrepasar una situación traumática para la empresa", evalúo el experto.

Respecto a los sectores más atacados, Taich reconoció que si bien históricamente fue el caso de las finanzas -que ofrece la mayor posibilidad de monetización- hoy la salud es el sector que más está bajo ataque.