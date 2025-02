Chau tóxicos: el código secreto para saber quién te dejó de seguir en Instagram

Una tiktoker compartió un código que reveló el mejor truco viral para conocer qué usuarios te dejaron de seguir en Instagram y que en 6 simples pasos arrojará el listado entero de cuentas que ya no te siguen.

Uno de los principales problemas de las redes sociales es que no todas permiten saber qué cuentas no te siguieron de vuelta cuando vos decidiste ser su amigo o vincularte.

Para conocer cada caso personal es necesario ingresar al perfil y hacer un relevo específico. Sin embargo, la tiktoker Agus Cabaleiro dio una solución a esta dificultad.

Además de que Instagram suele sugerir que elimines a los usuarios con los que menos interactúas, una herramienta de programación en HTML permite conocer quiénes no te siguen en Instagram con solo abrir el código del sitio.

Un truco permite saber qué seguidores no te devolvieron el follow.

¿Cómo saber quién me dejó de seguir en Instagram?

La usuaria conocida como Onlinemami lanzó un tutorial como respuesta a "las más de 90 personas que no sabían cómo se hacía". El video explica en 6 pasos cómo conocer el listado completo de personas:

Ir a la versión web de la app.

de la app. Hacer clic derecho y seleccionar la opción de inspeccionar .

y seleccionar la opción de . Entra a la ventana que tiene el back y frontend del sitio con su base de datos.

con su base de datos. En el menú superior de esa pestaña, elegir la opción console .

. Pegar el código en ese espacio y apretar enter.

en ese espacio y apretar enter. En ese momento, aparecerá una lista con los usuarios que seguís y no te devolvieron el follow.

Ese listado se puede copiar en cualquier otra aplicación que procese texto para tener a mano a todos los usuarios que no te siguen en la red social.

¿Cuál es el código que te permite conocer quiénes no te siguen en Instagram?

Esta herramienta se trata de un texto procesado en HTML con distintas funciones que recopilan información de la base de datos y te devuelven el listado de los usuarios que optaron por no seguirte.

El código completo

function getCookie(b){let c=`; ${document.cookie}`,a=c.split(`; ${b}=`);if(2===a.length)return a.pop().split(";").shift()}function sleep(a){return new Promise(b=>{setTimeout(b,a)})}function afterUrlGenerator(a){return`https://www.instagram.com/graphql/query/?query_hash=3dec7e2c57367ef3da3d987d89f9dbc8&variables={"id":"${ds_user_id}","include_reel":"true","fetch_mutual":"false","first":"24","after":"${a}"}`}function unfollowUserUrlGenerator(a){return`https://www.instagram.com/web/friendships/${a}/unfollow/`}let followedPeople,csrftoken=getCookie("csrftoken"),ds_user_id=getCookie("ds_user_id"),initialURL=`https://www.instagram.com/graphql/query/?query_hash=3dec7e2c57367ef3da3d987d89f9dbc8&variables={"id":"${ds_user_id}","include_reel":"true","fetch_mutual":"false","first":"24"}`,doNext=!0,filteredList=[],getUnfollowCounter=0,scrollCicle=0;async function startScript(){for(var c,d,e,b,f,g=Math.floor;doNext;){let a;try{a=await fetch(initialURL).then(a=>a.json())}catch(h){continue}followedPeople||(followedPeople=a.data.user.edge_follow.count),doNext=a.data.user.edge_follow.page_info.has_next_page,initialURL=afterUrlGenerator(a.data.user.edge_follow.page_info.end_cursor),getUnfollowCounter+=a.data.user.edge_follow.edges.length,a.data.user.edge_follow.edges.forEach(a=>{a.node.follows_viewer||filteredList.push(a.node)}),console.clear(),console.log(`%c Progress ${getUnfollowCounter}/${followedPeople} (${parseInt(100*(getUnfollowCounter/followedPeople))}%)`,"background: #222; color: #bada55;font-size: 35px;"),console.log("%c This users don't follow you (Still in progress)","background: #222; color: #FC4119;font-size: 13px;"),filteredList.forEach(a=>{console.log(a.username)}),await sleep(g(400*Math.random())+1e3),scrollCicle++,6<scrollCicle&&(scrollCicle=0,console.log("%c Sleeping 10 secs to prevent getting temp blocked","background: #222; color: ##FF0000;font-size: 35px;"),await sleep(1e4))}c=JSON.stringify(filteredList),d="usersNotFollowingBack.json",e="application/json",b=document.createElement("a"),f=new Blob([c],{type:e}),b.href=URL.createObjectURL(f),b.download=d,b.click(),console.log("%c All DONE!","background: #222; color: #bada55;font-size: 25px;")}startScript()