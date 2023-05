Bill Gates y Warren Buffet confían sus dólares en esta única empresa: pusieron u$s 151 millones

Berkshire Hathaway, la firma de inversiones cuyos propietarios incluyen a la quinta persona más rica del mundo Warren Buffett y al ex director ejecutivo de Microsoft Bill Gates, registró un beneficio de u$s 35.500 millones en el primer trimestre.

En gran parte, este resultado surge de las participaciones que mantiene la sociedad tenedora con Apple, la empresa líder en el mercado de los smartphones que recientemente alcanzó un máximo de nueve meses en el crecimiento de sus acciones (subieron casi un 5% el viernes pasado).

"Apple es diferente a los otros negocios que poseemos. Resulta que es un mejor negocio", señaló Buffett durante la reunión anual de Berkshire en Omaha, Nebraska.

Bill Gates y Warren Buffet: en dónde invierten su dinero

De izquierda a derecha: Bill Gates y Warren Buffet.

Buffet, de 92 años, dirigió Berkshire desde 1965, transformándola de una empresa textil en dificultades a un conglomerado con docenas de negocios. Hoy en día, el fondo de inversión se consagra como uno de los más rentables y estables que existen, además de ser de los pocos que logran superar al propio mercado.

En este sentido, los movimientos de Berkshire actúan como referencia para millones de inversores, al igual que los comentarios de su fundador y director. Este último, desde hace tiempo que sólo tiene palabras de admiración para Apple y sus productos icónicos.

"Apple tiene una posición con los consumidores en la que están pagando a lo mejor 1.500 dólares o lo que sea por un teléfono. Y la misma gente paga 35.000 dólares por tener un segundo coche, y si tuviesen que renunciar a su segundo coche o a su iPhone, renunciarían a su segundo coche. Es extraordinario. No tenemos nada como eso (...) estamos muy contentos de poseer el 5,6% o lo que sea de Apple, y nos agrada cada vez que sube la décima parte de un punto porcentual, es como añadir 100 millones de dólares a nuestras ganancias", comentó el inversor estadounidense.



Buffet también reveló una participación de u$s 1.000 millones en Apple en mayo de 2016, y para marzo de 2023 había aumentado esa participación a u$s 151 mil millones de dólares, lo que representa el 46 % de su cartera de acciones de u$s 328 mil millones.