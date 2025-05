Bill Gates advirtió sobre una amenaza silenciosa que pone en riesgo a todos: "Hay que prohibir..."

El cofundador de Microsoft y filántropo Bill Gates ha encendido las alarmas sobre un peligro que acecha silenciosamente a la sociedad moderna, especialmente a las nuevas generaciones. A través de su blog personal Gates Notes, donde regularmente comparte sus reflexiones sobre tecnología y sociedad, el magnate expresó su profunda preocupación por el impacto negativo de los dispositivos móviles en el desarrollo intelectual y emocional de los jóvenes.

Bill Gates, inspirado por la lectura del libro "The Anxious Generation", calificado por él mismo como "aterrador pero convincente", advierte sobre cómo la constante exposición a pantallas está erosionando algo fundamental: la capacidad de concentración profunda y el pensamiento crítico.

"Cuando me sentía inquieto o aburrido, o me metía en problemas por portarme mal, me encerraba en mi habitación y me perdía en libros o ideas, a menudo durante horas sin interrupción", recordó Gates sobre su propia juventud, señalando que esta habilidad de transformar el tiempo libre en momentos de reflexión y aprendizaje "fue crucial" para su éxito.

Gates alerta sobre la paradoja de la sobreprotección moderna

El empresario tecnológico observa con preocupación una contradicción en los patrones de crianza actuales: "La ironía es que los padres en estos días son sobreprotectores en el mundo físico y extrañamente no intervienen en el digital, permitiendo que los niños vivan la vida en línea en gran medida sin supervisión", afirma.

Esta falta de supervisión en el ámbito digital está generando consecuencias alarmantes. Entre los efectos negativos, Gates destaca el incremento de problemas de salud mental, junto con "los costos de oportunidad de una infancia basada en el celular": deterioro en los hábitos de sueño, disminución de la lectura, menor socialización presencial, reducción del tiempo al aire libre y pérdida de independencia.

Celulares: Bill Gates advierte que la exposición constante es un riesgo para los niños.

Sin embargo, hay una consecuencia que preocupa especialmente al magnate: "Todo esto es alarmante, pero me preocupa especialmente el impacto en el pensamiento crítico y la concentración", advirtiendo que "el mundo podría perderse los avances que provienen de ocupar la mente en algo y mantenerla allí".

La solución radical de Bill Gates: "Hay que prohibir los celulares"

Frente a esta problemática, Gates no duda en proponer medidas contundentes, aunque reconoce que no son sencillas de implementar. La más polémica: "Hay que prohibir los teléfonos celulares hasta que los niños sean mayores".

Bill Gates, preocupado porque el uso de pantallas puede afectar el pensamiento crítico.

Además, el cofundador de Microsoft sugiere implementar sistemas más eficaces de verificación de edad en plataformas de redes sociales y reconstruir lo que denomina "la infraestructura de la infancia", para ofrecer alternativas atractivas que compitan con la seducción de las pantallas.

Gates concluye su reflexión con una recomendación enfática: "The Anxious Generation es una lectura obligatoria para cualquiera que esté criando, trabajando o enseñando a los jóvenes de hoy", subrayando la urgencia de abordar este problema que amenaza silenciosamente el futuro intelectual de las próximas generaciones.