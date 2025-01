Vacaciones 2025 | El detalle que debés tener en cuenta si te ponen una multa en Brasil: qué pasa si no la pagás

Si estás planeando unas vacaciones en Brasil para el 2025, hay un detalle que no podés pasar por alto: las multas de tránsito. Recibir una multa en el país vecino puede ser más común de lo que pensás, especialmente si no estás familiarizado con las normativas locales de tránsito. Pero, ¿qué ocurre si decidís no pagar esa multa?

Conocé todo lo que necesitás saber sobre las consecuencias de no abonar las multas en Brasil, un dato clave para evitar problemas que podrían arruinar tus vacaciones.

Si te vas de vacaciones a Brasil en auto, es importante saber que las multas se pagan antes de salir del país. (Foto: Freepik)

Vacaciones en Brasil: ¿qué pasa si no pago la multa?

Si vas a vacacionar en Brasil con tu propio vehículo, es muy importante tener en cuenta que si te ponen una multa, deberás abonarla antes de salir del país.

Según la web del Departamento de Tránsito de Santa Catarina:

Todos los conductores, brasileños o extranjeros, deben respetar las leyes de tránsito brasileñas.





Los conductores extranjeros que conducen vehículos registrados fuera de Brasil y que cometen alguna infracción de tránsito durante su paso por Brasil, deben abonar sus multas antes de salir el país .





. Los vehículos extranjeros solamente podrán salir del territorio nacional bajo el pago de las infracciones, por eso, hay que mantener el recibo de pago para no tener problemas al salir del país.





Los vehículos que hayan salido de Brasil sin el pago de las infracciones, al regresar o ya en circulación en territorio brasileño, serán retenidos hasta que se registre el pago.





Para el respectivo pago de infracciones cometidas en Brasil se deberá consultar la página web de la Policía Rodoviaria Federal y del Departamento de Transito (DETRAN) de cada Estado por donde se condujo.





Caso haya una infracción, será exhibido un documento que deberá ser pago en cualquier banco, casa de lotería en territorio nacional o en despachantes de tránsito.

Los extranjeros que manejen en Brasil deben seguir sus normas de tránsito. (Foto: Freepik)

¿Cuáles son las normas de tránsito principales que debés cumplir si viajás a Brasil en auto?

Las normas de tránsito de Brasil son exigentes y debés cumplirlas por seguridad y también para evitar multas.

El conductor extranjero que viaje a Brasil podrá conducir con la licencia de su país y documento de identidad por hasta 180 días. Luego de este plazo, el conductor deberá solicitar el Registro Nacional Migratorio - RNM ante la Policía Federal, y luego realizar todos los estudios necesarios para emitir la licencia de conducir brasileña.





Para estacionar en lugares reservados a personas discapacitadas o ancianos, es necesario emitir una credencial que se tramita en la Intendencia de la ciudad que usted se encuentre, que tiene validez en todo Brasil. No se puede estacionar en lugares reservados sin la respectiva licencia. (Multa de R$ 293,47)





Conducir bajo influencia de alcohol o cualquier otra substancia psicoactiva es un crimen y la multa es de R$ 2.934,77. Abstenerse de realizar los exámenes para certificar si está conduciendo bajo esas influencias genera la misma multa. En ambos casos la licencia de conducir será retenida inmediatamente y solamente se devolverá al salir del país.





El cinturón de seguridad es obligatorio para todos los pasajeros, inclusive en el asiento de atrás.





El exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes y muertes de Brasil, aplicándose multas de hasta R$ 880,41.





El transporte de niños sigue una regla específica en Brasil. Transportarlos en auto sin saber de las normas de seguridad es una infracción gravísima, que prevé una multa de R$ 293,47 y la sustracción del vehículo. Para el adecuado transporte de niños se deberán seguir algunas reglas:

: hasta 9 kg y/o 1 año de edad. Debe estar de frente para el vidrio trasero, con leve inclinación.: de 9 a 18 kg, de 1 a 4 años de edad. Debe estar mirando hacia adelante, en posición vertical.: de 15 a 36 kg, 4 a 10 años de edad. Debe utilizarse siempre en asientos traseros que no tienen respaldo de cabeza, o hasta que la criatura alcance la cabeza en el respaldo del vehículo.: de 15 a 36 kg, 4 a 10 años de edad. Debe estar en el asiento trasero, mirando hacia adelante y con el cinturón de tres puntos del vehículo.