Un grupo de investigadores asegura que el estrés es algo positivo para el cuerpo y la salud de las personas: ¿cuáles son sus argumentos?

La percepción común sobre el estrés suele asociarse con efectos negativos en la salud. Sin embargo, un equipo de científicos afirma que el estrés tiene beneficios para el cuerpo y la salud de las personas.

La investigación, basada en Midlife in the United Estate, un estudio longitudinal innovador realizado en la Universidad de Wisconsin-Madison, sugiere que no todas las personas viven el estrés de la misma manera. ¡Conocé todos los detalles!

Una nueva perspectiva sobre el estrés

De acuerdo con National Geographic, el estudio Midlife in the United States (MIDUS) es una fuente esencial de datos para comprender el impacto del estrés en la salud y el bienestar.

Esta investigación longitudinal siguió a los participantes a lo largo de tres décadas, permitiendo un análisis detallado de cómo las experiencias estresantes influyen en la vida diaria.

Durante ocho días consecutivos en cada ola del estudio, los participantes compartieron sus experiencias diarias, incluyendo la presencia o ausencia de estresores cotidianos.

El estudio de MIDUS resalta la importancia de entender cómo diferentes personas manejan el estrés. (Foto: Freepik)

Sorprendentemente, aproximadamente el 10% de los encuestados informaron no experimentar estrés durante este período.

La investigación revela los diversos impactos del estrés en la vida cotidiana. Mientras que la ausencia de estrés se asocia con niveles más altos de felicidad, también se vincula con signos de declive cognitivo. Esta paradoja plantea interrogantes sobre la complejidad del estrés y su papel en la vida de las personas.

Además, el estudio desmitifica la noción de que todos los estresores son igualmente perjudiciales. Los investigadores destacan la importancia de distinguir entre los estresores normativos y los traumáticos, subrayando que enfrentar desafíos cotidianos puede promover el crecimiento personal y la resiliencia.

Sin embargo, el estudio también revela las limitaciones de entender el estrés únicamente en términos de su ausencia o presencia. Mientras que la falta de estrés puede asociarse con un menor número de actividades diarias, como trabajar o socializar.

No todos los estresores son iguales; algunos pueden ser más perjudiciales que otros.(Foto: Unplash)

Consejos para manejar el estrés

En la vida cotidiana, enfrentamos una variedad de desafíos que pueden generar estrés. Acá te dejamos algunos consejos para manejarlo: