Triquinosis: qué es, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir la enfermedad que puso en la alerta a una provincia

Ante la creciente ola de casos de triquinosis en Santa Fe, el Ministerio de Salud de la provincia encendió las alarmas y pidió a la población que se tomen medidas de precaución para evitar que la enfermedad se propague.

La triquinosis es una zoonosis parasitaria transmitida principalmente por el consumo de carne de cerdos que no fueron criados en las condiciones higiénicas adecuadas, ya que pueden haber sido alimentados con basura o restos cárnicos crudos.

La principal fuente de transmisión son los productos de carne de cerdo elaborados sin inspección veterinaria y que se consumen crudos o semi crudos.



Qué es la triquinosis

La triquinosis es una enfermedad zoonótica que se transmite del animal al hombre, producida por larvas de parásitos del género Trichinella spp. Este parásito se aloja en los músculos de los animales y, en nuestro país, se produce más comúnmente en cerdos domésticos y algunas otras especies silvestres, como jabalíes y pumas.



El parásito ingresa al cerdo cuando consume esos restos de carne o animales infectados, se aloja en sus músculos y luego infecta al hombre cuando éste consume productos crudos o mal cocidos.



Según especialistas, la gravedad de la triquinosis depende del número de larvas ingeridas. La exposición a pocas larvas, en general se relaciona con una infección asintomática.



Las larvas no se observan a simple vista y no alteran las características externas como el color y sabor de la carne o de sus derivados y, en general, no producen signos ni síntomas visibles fácilmente detectables en los cerdos vivos es por ello que es fundamental la prevención para evitar contraer la enfermedad.



Triquinosis: cuáles son los síntomas

Los síntomas pueden aparecer entre los 5 y 60 días posteriores al consumo del alimento contaminado. En los casos leves, puede confundirse con un cuadro gripal. Los síntomas más comunes son:



Dolores musculares.

Hinchazón de los párpados.

Fiebre

Dolor abdominal.

Náuseas.

Vómitos.

Diarrea.



Triquinosis: cómo prevenir la enfermedad

La triquinosis se contrae al ingerir carne de cerdo contaminada, por ese motivo se recomienda no consumir productos derivados de cerdo que sean "caseros" o que no hayan sido elaborados en condiciones seguras.

Evitar alimentos que fueron elaborados en el mercado informal sin ningún tipo de control sanitario o en establecimientos no habilitados por la autoridad competente.

sin ningún tipo de control sanitario o en establecimientos no habilitados por la autoridad competente. Adquirir productos rotulados.

Verificar la información del rótulo (etiqueta) del producto.

Cocinar completamente la carne de cerdo y sus derivados.

Triquinosis: cuál es el Tratamiento

En el sitio web del Ministerio de Salud nacional indicaron que si bien hay medicamentos que se pueden usar para tratar la infección reciente, no hay un tratamiento específico para la triquinosis una vez que las larvas invaden los músculos. "Los quistes perduran durante años" afirmaron.

