Tras meses en obras, reabre una importante estación de subte de la Ciudad. Foto: Shutterstock

Durante 2025, varias estaciones de subte estuvieron cerradas por intensas obras de renovación para mejorar el acceso y experiencia de los pasajeros. Ahora, confirmaron que una estación abrirá después de tres meses.

Se trata de la estación Carlos Gardel, de la Línea B, la cual cerró el pasado 25 de agosto. De esta manera, estuvo más de 95 días bajo esta obra que provocó su cierre temporal y dejó a usuarios sin la posibilidad de usarla.

Tras meses en obras, reabre una importante estación de subte de la Ciudad. Foto: Gobierno de la Ciudad

¿Qué obras se hicieron en esta estación?

Las obras formaron parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones, impulsado por Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. (SBASE). Entre las mejoras implementadas en Carlos Gardel se destacan:

Impermeabilización avanzada con inyecciones, tratamientos de juntas y productos de última generación.

Recambio total de pisos, pintura renovada y nuevas luces LED para mejor iluminación.

Actualización de la señalética, colocación de braille en pasamanos y pórticos para mayor accesibilidad.

Nuevo mobiliario como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Restauración profesional de diez murales en vestíbulo y andén.

Intervenciones en accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes para optimizar circulación, comodidad, orden e iluminación.

La importancia de la estación Carlos Gardel

La Línea B del subte es una de las más transitadas de la red porteña, conectando a toda la Ciudad de Buenos Aires con el barrio de Barracas, en donde se encuentra el shopping Abasto y la estación de Once de la Línea Sarmiento .

Tras meses en obras, reabre una importante estación de subte de la Ciudad. Foto: Gobierno de la Ciudad

La estación Carlos Gardel, en particular, se encuentra en un punto estratégico: no solo da salida a uno de los centros comerciales más visitados de Buenos Aires, sino que también integra el sistema de transporte público con colectivos y el Metrobús.

Su cierre temporal, que duró aproximadamente dos meses, afectó la movilidad en la zona, obligando a desvíos y alternativas.

Las estaciones de subte cerradas actualmente

Esta no es la única estación beneficiada: en el marco del mismo plan, ya se pusieron en valor once estaciones más, como Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B); San Martín (Línea C); Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E).

