Bogotá volvió a mover una de las obras más esperas y complejas del sur de la ciudad. Se trata del proyecto de la autopista Sur con avenida Bosa, que durante años avanzó lentamente y estuvo rodeado de problemas prediales y retrasos.

Las autoridades informaron que ya alcanzó un 44 % de ejecución y empezó a tomar forma con el montaje de las enormes vigas que sostendrán los nuevos puentes vehiculares.

La intervención liderada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) busca acabar con los semáforos en este punto estratégico y darle continuidad a la avenida Las Torres, una conexión que promete reducir tiempos de viaje y aliviar el caos vehicular diario que enfrentan miles de conductores que entran y salen de Bogotá por el sur.

Actualmente, ya fueron instaladas 21 de las 32 vigas contempladas en la estructura principal. Según explicó el director del IDU, Orlando Molano, el objetivo es que las obras finalicen en 2027, luego de haber recibido el proyecto prácticamente paralizado a comienzos de 2024.

El Constructor

Cómo serán los nuevos puentes de la autopista sur con avenida Bosa

El proyecto contempla la construcción de dos grandes puentes vehiculares y varias conexiones que reorganizarán el tránsito entre Bosa, Ciudad Bolívar, la NQS y la autopista Sur.

El primer puente tendrá cerca de 288 metros de longitud y conectará directamente Ciudad Bolívar con Bosa. El segundo contará con aproximadamente 260 metros y funcionará en sentido contrario, permitiendo la movilidad desde Bosa hacia Ciudad Bolívar.

Además de los puentes principales, el proyecto incluye cuatro conexiones tipo “oreja”, diseñadas para facilitar los movimientos vehiculares sin necesidad de detenerse en cruces semafóricos. Con esto, la movilidad será más fluida en uno de los puntos más congestionados del sur de Bogotá.

La estructura también incluye un nuevo bicipuente de 284 metros por 7 de ancho.

Qué cambios tendrá en las avenidas Las Torres y cómo beneficiará a Bosa

La prolongación de la avenida Las Torres es otro de los puntos más importantes del proyecto. Se contemplan nuevos carriles, ciclorrutas y espacio público para mejorar la conexión en el sur de Bogotá.

En total, se construirán 0,27 kilómetros de vía con cuatro carriles mixtos, más de 1,3 kilómetros de ciclorruta, cerca de 30 mil metros cuadrados de espacio público y aproximadamente 22 mil metros cuadrados de zonas verdes.

Los sectores de Bosa que sentirán un mayor impacto con esta intervención serán María Cano, La Estancia, La Valvanera, La Despensa, José Antonio Galán y La Estación, barrios donde diariamente se presentan fuertes congestiones y largos tiempos de desplazamiento.

De acuerdo con las proyecciones del Distrito, más de 1,6 millones de personas se beneficiarán con esta obra vial.