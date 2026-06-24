En esta noticia Cierrra el complejo de Embalse: qué pasará con los trabajadores

El Gobierno avanzó con el cierre de uno de los hoteles turísticos más emblemáticos del país. Se trata del complejo de Embalse, en Córdoba, el cual contaba con más de 80 años de historia y 300 hectáreas junto al lago.

La decisión también alcanza a los famosos hoteles de Chapadmalal y afecta a un total de 101 empleados. Mientras algunos trabajadores ingresaron en un régimen transitorio de disponibilidad, otros fueron desvinculados de manera inmediata.

La medida forma parte del proceso de reorganización del Estado impulsado por la administración de Javier Milei y abre el camino para una futura concesión o privatización de las instalaciones.

Cierrra el complejo de Embalse: qué pasará con los trabajadores

El Gobierno de Javier Milei confirmó el cierre del complejo hotelero estatal Embalse, en Córdoba. A través de una resolución definició el despido de todos los empleados y aseguró que todo el personal de planta permanente pasa a “disponibilidad”.

De los 101 trabajadores despedidos entre ambas unidades, 45 se desempeñaban en el complejo del Valle de Calamuchita.

Si los trabajadores en disponibilidad en un lapso de 12 meses no logran formalizar una nueva relación de trabajo, “ quedarán automáticamente desvinculados de la Administración Pública Nacional, con derecho a percibir una indemnización conforme lo dispuesto por el Convenio Colectivo de Trabajo”.

Cierra el complejo hotelero el Embalse

La Unidad Turística de Embalse ya había sufrido 20 despidos en noviembre de 2024.

Tras la transferencia de ambos complejos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el Ejecutivo quedó habilitado para avanzar en nuevos esquemas de explotación de los predios.

Según se informó oficialmente, los inmuebles podrán ser concesionados o incluso puestos a la venta mediante distintos mecanismos que permitan la participación de capitales privados.