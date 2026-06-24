Anuncian el cierre de una cadena de supermercados. Qué pasará con sus tiendas, trabajadores y cómo afectará al modelo de bajo coste en el país.

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Desde el cierre de más de cien puntos en diversas áreas del país, Colsubsidio implementó un plan para desmantelar su red de supermercados, lo que constituye el cierre definitivo de una marca que ha sido emblemática en el ámbito del comercio diario de innumerables hogares.

Esta medida fue implementada en el contexto de una estrategia diseñada para adaptarse a un entorno de mercado cada vez más competitivo, en el que los formatos económicos y las exigencias logísticas recientes han cobrado gran relevancia. En consecuencia, la organización ha decidido redirigir sus recursos hacia servicios que generen un impacto social significativo, priorizando áreas de relevancia dentro de su misión.

Por qué cerraron los supermercados Colsubsidio

Según la organización, la decisión se sustentó en un análisis profundo sobre la transformación reciente del comercio minorista en el país. En pocos años, nuevas cadenas con modelos más eficientes y precios más competitivos lograron abrirse paso, alterando la dinámica del mercado y presionando a los actores tradicionales a replantear sus estrategias.

Para numerosos hogares, estos establecimientos representaban un espacio habitual de compra, por lo que su salida generó cambios visibles en la rutina diaria de muchas familias.

centenar de puntos dejaron de Más de undejaron de operar en múltiples regiones del país.

La organización optó por abandonar el comercio al detal para garantizar estabilidad financiera.

Los recursos comenzaron a enfocarse en líneas sociales clave , como salud, educación y bienestar.

En varias comunidades, los clientes encontraron pasillos desocupados y avisos de cierre inminente.

Colsubsidio cierra más de 100 supermercados y redirige sus recursos hacia el impacto social. (foto: montaje EC - Colombia).

Qué pasará con el icónico local de la calle 26

El espacio donde operaba el supermercado, que también alberga las oficinas principales de la caja y el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez, seguirá siendo administrado por la entidad, que mantiene diversas actividades institucionales en este lugar.

Un establecimiento de notable reconocimiento se localizaba frente a la estación Centro Memoria de TransMilenio. A pesar de que dicha ubicación ha cesado sus operaciones, la droguería Colsubsidio seguirá ofreciendo su servicio en un nuevo local, situado en la intersección de la calle 26 con la carrera 24.

Adiós al supermercado: descubre Bloc Colsubsidio, la nueva opción

Colsubsidio transformará el espacio en un nuevo centro de bienestar denominado Bloc, un complejo multifuncional que incluirá áreas deportivas, zonas infantiles, coworking y servicios recreativos por día.

Este constituirá el séptimo Bloc en Bogotá y sus alrededores, añadiéndose a los de Suba, Bosa, Plaza de las Américas, Ricaurte, 20 de Julio y Soacha.

Los afiliados podrán acceder a través de:

Membresía mensual: entre 62.400 y 122.300 pesos.

Entrada diaria: entre 10.900 y 21.500 pesos, dependiendo de la categoría.

Qué servicios siguen operando hoy

A pesar de que los supermercados ya no forman parte de la operación, Colsubsidio continuará brindando:

Salud

Educación

Recreación

Subsidios

Droguerías

La decisión obedece a una estrategia que prioriza el impacto social y la sostenibilidad financiera de la organización.