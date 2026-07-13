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Rociar vinagre en la entrada de la casa es un truco ideal para mantener los ingresos desinfectados y mantener lejos a las plagas. Es especialmente útil porque aprovecha el poder desinfectante del ácido acético a la par que es económico.

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Rociar vinagre en la entrada: para qué se recomienda

El vinagre blanco contiene entre un 4% y 8% de ácido acético, lo que significa que puede ayudar a disolver grasa y suciedad ligera.

En la misma línea, tiene la capacidad de neutralizar malos olores gracias a su capacidad antimicrobiana que elimina bacterias y hongos comunes.

Otro beneficio que aporta es que el fuerte olor funciona como una barrera repelente anti insectos que mantiene alejadas especies como hormigas, moscas, mosquitos y hasta algunas arañas.

De esta manera, sus beneficios no se limitan a la entrada de la casa, sino que también puede ser usado en otros ambientes como las ventanas.

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Por qué debemos rociar vinagre en las esquinas de la casa

A diferencia del uso anterior, este truco con vinagre tiene como principal objetivo limpiar las energías del ambiente. Según indica el Feng Shui, esta práctica ayuda a eliminar las cargas negativas. Los tres puntos clave para aplicarlo es en la cocina, el baño y la puerta de la entrada.

El proceso requiere de intención y atención al simbolismo, se debe manifestar en cada espacio de la casa. El procedimiento es distinto según el ambiente de la casa:

  • En la cocina: colar un recipiente en cada esquina durante varias horas para absorber las malas energías. Si el olor es fuerte, se debe ventilar y prender un sahumerio tras el procedimiento.
  • En el baño: colocar cuatro recipientes, uno por cada esquina.
  • En la puerta de la entrada: se debe limpiar la puerta con vinagre, pero manifestando las intenciones. Una frase que se suele usar es: “Solo permito que entren a mi vida energías limpias, oportunidades y abundancia”.

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Por qué recomiendan hacerlo una vez a la semana

Para aplicar correctamente el truco casero solo bastará con colocar una mezcla de vinagre blanco y agua en un rociador y aplicarlo una vez a la semana.