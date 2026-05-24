Lo que alguna vez fue un pequeño proyecto enfocado en bienestar sexual terminó convirtiéndose en uno de los espacios más reconocidos de la industria a nivel internacional. Un local ubicado en pleno barrio porteño de Palermo volvió a recibir uno de los premios más importantes del mundo y ya es considerado un fenómeno cultural que atrae a miles de visitantes.

Se trata de Erotique Pink, el sex shop fundado por Francesca Gnecchi que acaba de ser elegido nuevamente como “Mejor Sex Shop Internacional”, esta vez en los premios XMAs Awards realizados en Estados Unidos.

El reconocimiento llega apenas un año después de haber ganado el mismo galardón en los Xbiz Europa Awards, una de las competencias más importantes vinculadas a la industria del bienestar sexual y el retail erótico.

Cómo es el sex shop argentino que sorprendió al mundo

Lejos de la imagen tradicional de los locales para adultos, Erotique Pink construyó una propuesta completamente distinta. El espacio combina diseño, arte contemporáneo, educación sexual y experiencias culturales en un ambiente pensado para romper prejuicios.

El local ocupa más de 160 metros cuadrados y desde la entrada parece más una boutique de diseño o una galería artística que un sex shop convencional.

En su interior hay ilustraciones, fotografías y obras vinculadas al erotismo, mientras que los productos están exhibidos como piezas de colección, con vitrinas iluminadas, decoración minimalista y una estética cuidada que se volvió parte de su identidad.

Fuente: erotic.pink - instagram

Además de la venta de juguetes sexuales y accesorios, el lugar organiza talleres, encuentros, experiencias educativas y actividades vinculadas a la sexualidad y el bienestar.

Qué son los XMAs Awards y por qué son importantes

Los XMAs Awards son considerados uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria internacional vinculada al placer, el bienestar sexual y los productos para adultos.

La ceremonia se realiza cada año en Estados Unidos y reúne a empresas, marcas y referentes de distintos países especializados en sexualidad, comunicación y entretenimiento para adultos.

Dentro de las categorías más importantes aparece la de “Mejor Sex Shop Internacional”, que premia a los espacios con mejor experiencia de compra, innovación, identidad visual e impacto global.

Con esta nueva distinción en 2026, Erotique Pink se consolidó como uno de los pocos proyectos del mundo en ganar el reconocimiento internacional en más de una oportunidad .

Quién está detrás de Erotique Pink

La creadora del proyecto es Francesca Gnecchi, periodista y especialista en sexualidad, quien impulsó el crecimiento de la marca con un enfoque centrado en la educación sexual y la eliminación de prejuicios alrededor del placer.

Según explicó en distintas entrevistas, la idea siempre fue construir un espacio accesible, moderno y alejado de los estereotipos históricos de los sex shops tradicionales.

Ese diferencial fue justamente uno de los aspectos que más valoraron los jurados internacionales al momento de otorgarle el premio nuevamente al local argentino.