Tamara Paganini se quebró en vivo y habló de la detención de Marcelo Corazza de Gran Hermano: "Espero que..."

Tamara Paganini, finalista de Gran Hermano 2001, rompió el silencio y habló sobre al detención del ganador del certamen, Marcelo Corazza, acusado de corrupción de menores. "No puedo creer todo lo que está pasando", manifestó su ex compañera, angustiada.

Este lunes por la mañana, detuvieron y allanaron la casa del ganador de la primera edición de GH Argentina. Según indicó el informe de la Policía de la Ciudad, el operativo lo realizó la División de Trata de Personas, en el marco de una investigación que lleva seis meses.

"Tengo mi mano en la frente porque no puedo creer todo lo que estoy escuchando", expresó la ex participante con la voz quebrada. En diálogo con Intrusos, apuntó: "No, no me cierra. La verdad espero con todo mi corazón que sea un error".

En esta línea, su compañera en Gran Hermano sostuvo que "Marcelo (Corazza) es un ser impoluto y bueno como el pan, el hermano que todos quisieran tener".

La justicia pidió hoy la detención de Marcelo Corazza, en el marco de una causa de corrupción de menores. Por su parte, las fuerzas de seguridad realizaron un allanamiento en su domicilio, este lunes por la mañana.

Durante los operativos, se detuvieron a cuatro personas y se incautaron elementos para la investigación, tras una solicitud elevada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 48.

Los procedimientos se dieron en: Carlos Pellegrini al 500, España al 400 y Bernardo de Irigoyen al 500 (General Rodríguez), Entre Ríos al 500 (General Pacheco), Montes de Oca al 300 (Tigre) y Ralph Haupt al 1700 (Oberá, provincia de Misiones).

