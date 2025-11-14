Trenes Argentinos informó que un ramal del tren Mitre no funcionará durante cuatro días seguidos por obras de renovación en las vías del ferrocarril. Las reparaciones se dan en el marco de la Emergencia Ferroviaria declarada por el Gobierno nacional.

Qué días no funcionará el tren Mitre

El ramal Tigre del tren Mitre tendrá el servicio interrumpido desde el 21 hasta el 24 de noviembre. Las fechas coinciden con el día no laborable por fines turísticos del viernes y el feriado por el Día de la Soberanía Nacional del lunes.

Trenes Argentinos

En la misma línea, el Mitre y el Suárez tendrán un recorrido limitado hasta la estación Belgrano R. Mediante un comunicado oficial, Trenes Argentinos anunció que la suspensión del servicio se debe a “obras de renovación integral de vías del ramal Tigre y obras de señalamiento en el ingreso de trenes a Retiro de la línea Mitre”.

“Por ello, el ramal Tigre quedará interrumpido; mientras que los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre estarán limitados entre Belgrano R y sus respectivas cabeceras, sin llegar hasta Retiro”, detallaron.

Ramal Retiro-Tigre.

Alternativas de viaje por la suspensión de los trenes

Pese a la suspensión en los servicios de trenes, existen alternativas para poder viajar. En caso del ramal Tigre, las opciones son:

Colectivos: 130, 152, 29, 59, 60, 161, 101, 21, 168, 203, 365, 343, 203, 365, 343.

Subte: líneas C y D.

Trenes: ramal Mitre y Tren de la Costa.

En caso del ramal Suárez, se podrá llegar a Retiro con: