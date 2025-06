¿Sos realmente feliz con tu pareja? El test de este reconocido psicólogo que te lo confirmará

Las relaciones de pareja evolucionan con el tiempo. Cambian las costumbres, los intereses e incluso los sentimientos. En ese contexto, muchas personas se preguntan si siguen siendo realmente felices con su pareja o si, sin darse cuenta, se mantienen en el vínculo por rutina o comodidad.

Para responder a este dilema, Mark Travers, doctor en Psicología por las universidades de Cornell y Colorado, elaboró un sencillo pero revelador test que consta de cinco preguntas clave. Según el especialista, quienes pueden responderlas con claridad y sinceridad comparten un nivel de conexión más profundo que la media.





"La mayoría de las parejas creen que se conocen bien, pero la verdadera intimidad va más allá de saber su comida o serie favorita", explicó Travers en un artículo publicado en CNBC Make It. Para él, las relaciones más sólidas se basan en un conocimiento emocional profundo, capaz de sostener la pareja incluso ante momentos difíciles.

Las cinco preguntas que revelan si sos feliz con tu pareja

A continuación, las cinco preguntas que, según Travers, permiten saber cuán fuerte es el vínculo de una relación amorosa:

¿Te acordás de un momento pequeño pero significativo en la vida de tu pareja?

Puede ser un recuerdo de la infancia, un gesto simple o una experiencia que haya marcado su historia. Recordarlo demuestra atención y conexión emocional genuina.

¿Sabés en qué piensa o qué hace tu pareja para desconectarse del estrés?

No se trata solo de un pasatiempo. Conocer este mecanismo revela que comprendés cómo funciona internamente y cómo gestiona la presión.

¿Conocés alguna situación social que le incomode en secreto?

Muchas personas tienen ansiedades ocultas que no suelen compartir. Las parejas felices pueden identificarlas y generar espacios seguros sin que sea necesario ponerlo en palabras.

¿Sabés qué hábito heredado de su familia le gustaría cambiar?

Todos cargamos con huellas familiares. Reconocer qué aspectos le cuesta soltar a tu pareja es síntoma de conversaciones íntimas y empatía.

¿Conocés un logro del que se sienta orgulloso/a, pero rara vez menciona?

Si sabés cuál es ese pequeño triunfo personal o profesional, significa que tu pareja confía en vos para compartir lo más valioso, incluso si no lo dice en voz alta.

¿Qué hacer si no podés responder todas?

Si alguna pregunta te dejó pensando o no supiste qué responder, no es una señal de alarma inmediata, sino una oportunidad para hablar. "No se trata de acertar todo, sino de abrir la puerta a conversaciones profundas que fortalezcan la relación", señala Travers.

En tiempos donde las relaciones suelen acelerarse o desgastarse rápidamente, este breve test puede ser una buena forma de reconectar y preguntarse: ¿estamos compartiendo la vida o simplemente pasando el tiempo juntos?