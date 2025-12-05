Sorteo Mundial 2026: a qué hora es y dónde ver la ceremonia en vivo. Foto: Adidas

Finalmente, este viernes se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. Se trata de un nuevo formato que tendrá por primera vez a 48 países buscando el máximo título a nivel selecciones.

La Selección Argentina será uno de los equipos cabeza de grupo por ser la segunda dentro del ranking FIFA, por detrás de España. De esta manera, hay expectativas por las tres selecciones que deberá enfrentar a partir del 11 de junio de 2026.

Sorteo Mundial 2026: a qué hora es y dónde ver la ceremonia en vivo. Foto: Tyc Sports

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

El evento principal se llevará a cabo en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington D. C., Estados Unidos. La ceremonia comenzará el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 12:00 hora local (ET), lo que equivale a las 14:00 en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay. Para aclarar, estos son los horarios por regiones:

Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay: 14:00

Colombia, Ecuador, Perú: 12:00

México: 11:00

Bolivia, Venezuela: 13:00

Estados Unidos (Este): 12:00

Estados Unidos (Pacífico): 09:00

España: 18:00

La transmisión incluirá invitados especiales como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de EE. UU., Donald Trump, en el marco del 250 aniversario de la independencia estadounidense. Además, habrá exjugadores legendarios y una actuación musical para ambientar la fiesta.

Ver el sorteo del Mundial 2026 en vivo: por dónde lo pasan

Afortunadamente, hay múltiples opciones para seguir la ceremonia en vivo desde cualquier dispositivo. La FIFA garantiza cobertura global gratuita a través de sus plataformas digitales. Aquí las mejores alternativas:

TV : Telefé, DSports (canales 610 SD y 1610 HD), TyC Sports.

Streaming : D GO (con suscripción), FIFA+ (gratuito en FIFA.com y app).

Otras plataformas digitales: YouTube oficial de FIFA y redes sociales de FIFA.

Cómo será el sorteo del mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 dividirá a las 48 selecciones en 12 grupos de 4 equipos cada uno, basándose en el ranking FIFA y restricciones geográficas.

Sorteo Mundial 2026: a qué hora es y dónde ver la ceremonia en vivo. Foto: FIFA

Los países anfitriones (México en Grupo A, Canadá en B y EE. UU. en D) ya están pre-asignados. Avanzarán los dos primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros a octavos de final, sumando un total de 104 partidos.

Bombos del sorteo

Bombo 1 (Cabezas de serie): España, Argentina , Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania + anfitriones (México, Canadá, EE. UU.).

Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 6 clasificados por repechajes (4 de UEFA y 2 intercontinentales).

Reglas: quiénes no se pueden enfrentar

Máximo 2 equipos de UEFA por grupo (para sus 16 clasificados).

Equipos de la misma confederación no se enfrentan en fase de grupos (excepto UEFA).

Novedad: España y Argentina (1° y 2° del ranking) no se cruzan antes de la final si lideran sus grupos. Lo mismo para Francia-Inglaterra y anfitriones entre sí.

Las sedes del Mundial 2026

El máximo torneo de selecciones se jugará en tres países desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026, distribuido en 16 estadios diferentes: