Soledad Fandiño tiene cáncer: cómo es la enfermedad que sufre la actriz

Soledad Fandiño contó hoy a través de un video en su cuenta de Instagram que tiene cáncer de mama . En el post explicó su diagnóstico y contó como está atravesando el momento.

"Hola a todos, quiero compartir algo muy personal con ustedes, algo que quizás puede ayudar a muchas mujeres. Hace poco pasé por una cirugía, una etapa de mi vida que comenzó cuando mi intuición me dijo que algo no estaba bien. A veces nuestro cuerpo nos habla de maneras sutiles y es importante escucharlo. El diagnóstico de cáncer de mamá no es fácil y mucho menos las palabras que escuchamos de los demás durante este proceso", empezó diciendo la actriz en su video.

Soledad Fandiño a través de su Instagram

"A veces sin querer lo que dicen puede doler, generar miedo o incertidumbre. Pero quiero que sepan que aunque no podemos controlar lo que los demás nos dicen, sí podemos elegir cómo lo recibimos. Siempre debemos volver a escuchar esa voz interior. Y siempre debemos volver a escuchar nuestra intuición que nos guía en momentos difíciles- siguió Fandiño-. Lo más importante es no quedarnos paralizados por el miedo. Hay muchas cosas que podemos hacer para sanarnos, para cuidarnos, para avanzar".

Además, agregó que para ella, actuar, buscar opciones y rodearse de apoyo es parte esencial de su proceso: "por eso les quiero agradecer a todos los que estuvieron alrededor mío, los que me dejaron un mensajito. Me estoy recuperando, estoy sanando y con toda la fe del mundo".

Al mismo tiempo, decidió complementar el video con un mensaje para sus seguidores, en el que explicó que desea compartir información y recursos que le han sido útiles en este camino, a partir de su propia experiencia.

"Mi objetivo es ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo, o que simplemente necesiten saber más sobre el tema. Hay mucho que podemos hacer para cuidarnos, y espero que lo que comparta acá les sirva como una guía y un apoyo".

"Estén atentos, porque voy a ir subiendo más contenido que puede marcar una diferencia en su proceso de sanación. No estamos solos", concluyó en el posteo.

Cáncer de mama: síntomas, qué es y cómo detectarlo

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) , el cáncer de mama es una enfermedad en la que células de la mama alteradas se multiplican sin control y forman tumores que, de no tratarse, pueden propagarse por todo el cuerpo y causar la muerte.



"Las células cancerosas comienzan a desarrollarse dentro de los conductos galactóforos o de los lobulillos que producen leche del seno. El cáncer en estadio 0 (in situ) no es potencialmente letal y se puede detectar en fases tempranas". A su vez, explicaron que las células cancerosas se pueden propagar al tejido mamario cercano (invasión), y esto produce nódulos o engrosamiento.

No obstante, el tratamiento se basa en las características de la paciente, el tipo de cáncer y su propagación, y consiste en una combinación de cirugía, radioterapia y medicación.

Los síntomas del cáncer de mama pueden incluir:

nódulo o engrosamiento en el seno, a menudo sin dolor.

cambio en el tamaño, forma o aspecto del seno.

aparición de hoyuelos, enrojecimiento, grietas u otros cambios en la piel.

cambio en el aspecto del pezón o la piel circundante (aréola).

secreción de líquido anómalo o sanguinolento por el pezón.

Por último, la OMS recomienda a aquellas personas que presenten un nódulo anómalo en el seno que busquen atención médica, incluso si no es doloroso.