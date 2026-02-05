En los últimos años, se conoció una gran cantidad de tips y hábitos saludables para alargar la vida. Y en este sentido, la función cognitiva del cerebro es fundamental para el correcto desarrollo del cuerpo humano. Sin embargo, resulta crucial saber a qué edad comienza a disminuir la función cerebral. Esta fue la pregunta que respondieron los científicos de la Universidad de Stony Brook, Estados Unidos. El cerebro es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano y es importante cuidarlo, ya que realiza diferentes acciones a lo largo de la vida como memorizar, comprender y tomar decisión en base a los estímulos externos. A medida que pasan los años, el cuerpo humano se deteriora. Pero, ¿cuándo comienza a verse afectado el cerebro? Esta incógnita es fundamental para determinar el momento en que una persona debería tomar cartas en el asunto para resguardar la salud cognitiva. Para responder esta pregunta, un grupo de científicos de la Universidad de Stony Brook realizó un importante estudio en el que se recolectó información a un poco más de 19.300 personas. Los resultados, según la revista Proceeding of the National Academy of Sciences, arrojaron que el deterioro en el cerebro humano se produce a partir de los 44 años; sin embargo, se acelera hacia los 67 años. Los investigadores determinaron que el envejecimiento neuronal se debe a una ventana crítica donde el cerebro experimenta una disminución de energía producida por la resistencia neuronal a la insulina. Es decir, el cerebro pierde de manera progresiva la capacidad de utilizar de manera efectiva la glucosa del cuerpo, lo que genera un desgaste paulatino de las habilidades. Lejos de ser un problema, tener conocimiento de esta etapa de la vida resulta una ventaja, ya que se podría contrarrestar el impacto del deterioro cerebral en la vida de las personas. La neurocientífica de la Universidad de Stony Brook, Mujica Parodi, explicó que a mediana edad las neuronas del cerebro se encuentran más estresadas a nivel metabólico al no detectar el combustible suficiente. Entonces, la solución sería buscar alternativas que logren restablecer la función. Con esta información, los científicos de la universidad suministraron suplementos de cetonas a 101 personas para reducir el daño del cerebro al aumentar la sensibilidad a la insulina. La conclusión de este estudio fue que la degradación de estas personas se estabilizó, es decir, que el envejecimiento cerebral puede prevenirse antes de que se produzca un daño sustancial.