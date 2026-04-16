Vivas donde vivas, es muy probable que convivas a diario con el sonido de las cotorras (Myiopsitta monachus). Lejos de ser un canto melodioso, su sonido es una serie de llamados potentes y repetitivos. Sin embargo, su presencia no es producto del azar. Las cotorras son especies sinantrópicas, un término científico que hace referencia a la fauna silvestre que ha aprendido a prosperar en entornos modificados por el humano. Si las escuchás a diario, te están dando un diagnóstico sobre el lugar donde vivís. A diferencia de los pájaros cantores, las cotorras son aves altamente gregarias. Esto significa que viven, viajan y duermen en grandes bandadas. El ruido que escuchás no es casualidad, cumple funciones vitales: Si tenés una colonia cerca —las vas a reconocer porque suelen armar nidos comunales gigantes de ramas en árboles altos, plazas o incluso en columnas de alumbrado—, es porque tu barrio ofrece las condiciones ideales de supervivencia. La presencia de cotorras indica tres factores fundamentales sobre tu entorno: Es común que el sonido de las cotorras genere sensaciones encontradas. Mientras que a muchas personas el ruido constante les resulta molesto, desde el punto de vista psicológico, la bioacústica sugiere otra mirada. Escuchar actividad de fauna en la ciudad nos conecta de forma inconsciente con el dinamismo del mundo natural. En medio del ruido de motores, bocinas y el ritmo acelerado, el sonido de las cotorras funciona como un recordatorio de que el ecosistema de tu barrio está vivo, latiendo y moviéndose a tu alrededor, recordándonos que incluso en las grandes ciudades, la naturaleza siempre encuentra la forma de reclamar su espacio.