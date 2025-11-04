El domingo 9 de noviembre a las 8, en Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, llega una nueva edición del evento deportivo solidario, la Carrera UNICEF por la Educación 2025. Tendrá dos modalidades de recorrido: uno competitivo de 10K y uno participativo, para disfrutar en familia, de 2K.

Las inscripciones siguen abiertas: carreraunicef.org.ar.

Con el objetivo de que las chicas y los chicos accedan a una educación de calidad, las corredoras y corredores se reunirán en los Bosques de Palermo en una jornada solidaria que, desde 2008, se ha convertido un clásico del calendario runner porteño.

Con la conducción del Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, Julián Weich, y de la conductora y modelo Pía Slapka, el evento contará con diversas actividades recreativas en los espacios de las empresas patrocinadoras para disfrutar entre amigos y familias.

El valor de la inscripción es de $ 38.000 y las y los donantes mensualizados de UNICEF gozarán de un descuento especial. Los kits ya están disponibles para retirar en el Club de Corredores (Av. Monroe 916, CABA), de lunes a viernes de 10 a 18 hs. y los sábados de 8.30 a 16 h.

El costo de inscripción incluye la remera dry fit oficial (auspiciada por La Segunda Seguros, NTT DDATA y SanCor Salud), N° de corredor (auspiciado por Universidad Argentina John F. Kennedy), la hidratación, servicio médico, baños químicos, guardarropa y un espacio para dejar las bicicletas.

Entre todos los inscriptos pagos se sortearán increíbles premios: Colonia Express sortea dos pasajes con una noche en Casa Lahusen; dos pasajes con una noche en Finca del Sacramento; dos pasajes a Colonia por el día; y JetSMART sortea tres packs de pasajes para cuatro personas, ida y vuelta, a cualquier destino de Argentina (*).

En Argentina, el acceso a la escuela es casi universal: casi todas las niñas y los niños terminan el nivel inicial y primario y hubo grandes avances en el acceso a la educación secundaria.

Sin embargo, las pruebas que miden los desempeños de aprendizajes indican que una de cada tres chicas y chicos que asiste a sexto grado de primaria no llega al nivel de comprensión lectora esperado (Aprender, 2023) y, entre quienes llegan al final de la secundaria, la gran mayoría lo hace sin conocimientos fundamentales en matemáticas y cuatro de cada 10 de Lengua (Aprender, 2024). Además, según el último Censo, uno de cada tres jóvenes de 20 a 24 años no finaliza el secundario.

UNICEF está comprometido a transformar esta realidad. Lo recaudado en la Carrera UNICEF por la Educación, a través de las inscripciones y del aporte de las empresas que acompañan, se destina a los proyectos e iniciativas que lleva adelante UNICEF para que más chicas y chicos accedan a una educación de calidad y así lograr oportunidades equitativas en su presente y futuro.