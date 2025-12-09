Murió la Ley de Sucesiones: el Gobierno determinó cuánto tiempo puede una persona fallecida ser dueña de un inmueble.

En Colombia, tras el fallecimiento de una persona, sus bienes pasan a manos de quienes la ley reconoce como herederos. Para formalizar ese traspaso es necesario iniciar un proceso de sucesión o repartición, un trámite que evita conflictos y garantiza la transferencia legal de inmuebles y otros activos.

Lo que pocos saben es que la legislación colombiana fija plazos concretos para reclamar derechos de herencia: “El derecho de petición de herencia expira en diez (10) años. El heredero podrá oponer a esta acción la prescripción de cinco (5) años, contados como para la adquisición del dominio”, precisa el Código Civil. Ese límite implica que quien haya administrado los bienes durante la década puede invocar la prescripción y consolidar la posesión.

Pasado este plazo se perderán los inmuebles en una sucesión

Si la acción de petición de herencia no se activa dentro de 10 años, quienes ejercieron la posesión y administración pueden alegar la prescripción y quedarse con los bienes, lo que transforma una disputa familiar en una barrera legal casi insalvable para otros interesados.

La ley en Colombia dispone un plazo para realizar sucesiones (Fuente: archivo).

No obstante, la prescripción no procede de oficio: debe ser invocada por la parte interesada. Si los poseedores y los demás herederos acuerdan la partición, el trámite puede llevarse a cabo incluso después de pasado el plazo, porque el juez no declarará la prescripción por iniciativa propia.

Herencia: ¿es obligatorio hacer la sucesión?

No existe multa estatal por no realizar la sucesión: no es una obligación sancionada económicamente, sino un acto de conveniencia jurídica y práctica para proteger el patrimonio familiar y evitar su pérdida por el paso del tiempo.

Además, cualquier heredero puede iniciar la acción de petición de herencia sin necesidad del consentimiento de todos los beneficiarios, conforme al artículo 1321 del Código Civil, lo que facilita activar el proceso cuando hay desacuerdos.

Plazos y vías para tramitar una sucesión

La vía judicial suele alargar el procedimiento por más de un año, según la carga del despacho y la complejidad del caso; en cambio, la tramitación ante notario acelera la partición cuando hay acuerdo entre las partes.

Expertos recomiendan no retrasar los trámites de sucesión (Fuente: archivo).

Lo esencial para conservar derechos sobre inmuebles es actuar con prontitud: iniciar la sucesión por notaría o juzgado antes de que operen los plazos de prescripción evita que la propiedad quede en manos de quienes administraron los bienes durante la década.