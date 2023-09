Se cae una Ley de Newton: el error que descubrieron modifica 300 años de conocimiento

Después de más de tres siglos, la interpretación de la primera ley de movimiento de Isaac Newton podría cambiar para siempre.

El filósofo Daniel Hoek fue quien puso en manifiesto una serie de dudas sobre la mecánica clásica que promulgó el físico inglés, luego de que ningún experto en la materia estudiara minuciosamente su contenido.

La teoría del filósofo dice que "todo cuerpo se preserva en su estado de estar en reposo o en movimiento uniformemente recto, excepto en la medida en que es obligado de cambiar su estado por las fuerzas que se le imponen" .



En cambio, Hoek, del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, no coincide con el contenido de esa ley. Desde su perspectiva, no tiene validez algo que no existe . Entonces, ¿cuál es la verdad sobre la ley de movimiento ?

Isaac Newton: ¿por qué no es correcta la ley de movimiento?

La primera ley de Newton expresa que un objeto permanece en reposo o, si está en movimiento, se encuentra en movimiento a una velocidad constante .

Además, la teoría, publicada en el libro "Principios matemáticos de la filosofía natural", señalaba que para que todo objeto cambié su velocidad (en magnitud o dirección) debe existir una causa externa que lo fuerce .

Sin embargo, Daniel Hoek rechazó por completo esa interpretación, dado que en su explicación expuso que ningún cuerpo en el mundo puede estar libre de la interacción con fuerzas .

¿Dónde está el error en la primera ley de Isaac Newton?

Para el filósofo de la Universidad de Virgina, Newton nunca se refirió a que los cuerpos estaban libre de fuerzas, ya que únicamente cambian su velocidad por una causa externa que los obliga a estar en movimiento .

En ese sentido, Hoek indicó que "cada cambio que tiene el estado de movimiento de un cuerpo se debe a fuerzas impuestas".