Se cae el feriado del 25 de mayo: estas personas no podrán disfrutar de un día de descanso

A través del Decreto 1027/2024, el Gobierno de Javier Milei definió el calendario oficial de feriados nacionales, diferenciando entre feriados inamovibles, trasladables y los días no laborables con fines turísticos.

A pocos días del 25 de mayo, fecha patria en la que se conmemora la Revolución de Mayo de 1810, muchos argentinos comenzaron a preguntarse si se conformará un nuevo fin de semana largo. Ante esta expectativa, el Gobierno ya tomó una decisión.

¿Feriado del 25 de mayo: hay fin de semana largo?

Desde la página oficial del Gobierno se confirmó que el domingo 25 de mayo de 2025 será feriado nacional en conmemoración de la formación del primer gobierno patrio y la destitución del virrey Cisneros.

Sin embargo, en esta oportunidad, no se trasladará ni se agregará un feriado turístico para conformar un fin de semana largo. El motivo es que el 25 de mayo figura en el calendario como un feriado inamovible, es decir, no puede ser modificado ni adelantado ni postergado, incluso si cae en domingo, como en este caso.

El feriado del 25 de mayo no se trasladará. (Shutterstock)

En consecuencia, millones de argentinos no podrán disfrutar de un fin de semana largo, ya que el feriado no alterará la rutina de quienes no trabajan los domingos . Por el contrario, quienes sí cumplen tareas ese día podrán gozar de un día extra de descanso o percibir el pago adicional correspondiente por trabajar en un feriado.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina?

El siguiente fin de semana largo en el calendario nacional será en junio, y estará compuesto por tres días consecutivos de descanso: del sábado 14 al lunes 16 de junio .

En ese caso, se trasladará el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que originalmente se conmemora el 17 de junio. Además, solo unos días más tarde habrá otro fin de semana largo: del viernes 20 al domingo 22 de junio, por el feriado inamovible del Día de la Bandera.

Calendario 2025: feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos

El calendario oficial de feriados 2025 establecido por el Gobierno es el siguiente:

Feriados inamovibles

1° de enero: Año Nuevo

3 y 4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

18 de abril: Viernes Santo

1° de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos